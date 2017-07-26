Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Karatede yine altın!

Samsun’da devam eden 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda Türkiye’nin madalya serisi karateyle devam etti. Erkek Kata Milli Takımı altın madalyaya uzanırken, kumitede Kader Işık ve kadın kata takımımız bronz madalya kazandı.

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2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda  madalya başarımız karatede sürdü. Oyunların 9. gününde Türkiye Erkek Kata Milli Takımıyla altın madalyanın sahibi oldu. Çeyrek finalde Venezuela’yı, yarı finalde ise Tayvan’ı 5-0’lık sonuçlarla geçen Ay-Yıldızlılar finalde de Ukrayna’yı 4-1’le mağlup edip altın madalyanın sahibi oldu.

Karatede ayrıca, Kadın Kata Milli Takımı ile Kader Işık, kumitede bronz madalya kazandı. Bu sonuçla Türkiye karatede ikisi altın olmak üzere 12 madalya elde etmiş oldu. Diğer madalyalar ise güreşte geldi. Serbest stilde Mehmet Ali Yiğit (61), Ercan Gör (70) ve Dursun Gözel (86), bronz madalya elde etti. 
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