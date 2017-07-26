Kara lastikli atlet kızın gözü olimpiyatlarda Erzurum’un Karayazı ilçesinde kara lastikleriyle katıldığı yarışta keşfedilen ve ailesinin "Kız çocuğusun, yapamazsın" demesine rağmen çeşitli dereceler elde eden milli atlet Tubay Erdal, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Batuhan Özdemir

’unilçesinde kara lastikleriyle katıldığı atletizm yarışında keşfedilen ve ailesinin "Kız çocuğusun, yapamazsın." demesine rağmen çeşitli dereceler elde eden milli atlet, hedef olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları’nı belirledi.Karayazı ilçesinde yaşayan Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Tubay Erdal, 11 yıl önce ilçede Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği yarışta ayağından çıkan lastik ayakkabısına rağmen koşarak, yaklaşık 400 kişinin katıldığı organizasyonda kızlar kategorisinde birinci oldu.Bu sırada antrenörlerce keşfedilen Tubay Erdal, yine antrenörlerin desteğiyle ailesinin "Kız çocuğusun, yapamazsın." gibi ön yargısını kırıp, Erzurum’da hem eğitimine hem de atletizme devam etti.Katıldığı organizasyonlarda başarılı olunca, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor gibi çeşitli kulüpler adına yarışarak çok sayıda madalya kazanan ve halen İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü sporcusu olan Erdal, şu sıralar Erzurum’da antrenman yaparak, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türk bayrağını dalgalandırabilmek için ter döküyor.Tubay Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora 11 yaşında başladığını belirterek, "Spor ayakkabım olmadığı için köydeki yarışa kara lastikle katılarak birinci oldum. Daha sonra spor lisesi okudum ve 2009 yılında da dağ koşusunda birinci olup milli takıma seçildim." dedi.Ailesinin spor yapması ve okumasına ilk zamanlar karşı çıktığını anlatan Erdal, "Ailem, kız olduğum için ’Kız çocuğu spor yapamaz, okuyamaz.’ gibi söylemlerde bulunmuştu. Antrenörlerimin desteğiyle ailemi ikna edip ön yargılarını kırdım. Şu an da üniversite eğitimim bitmek üzere. Hem ayaklarım üzerinde durabiliyorum hem de kız olarak milli takım yarışlarında ülkemi ve ilimi temsil ediyorum. Ailem şimdi benimle gurur duyuyor." diye konuştu.Tubay Erdal, sporun güzel bir aktivite olduğunu, özellikle bütün kadınların spora kazandırılması gerektiğini vurguladı.Azimli ve sabırlı yapısı olduğunu aktaran Erdal, "Atletizm branşında 2020 Tokyo Olimpiyatları için oluşturulan 80 kişilik aday kadrodayım. İnşallah 2018’te maraton koşup, barajı aşarak olimpiyatlarda Türk bayrağımızı dalgalandıracağım, bir kadının kendi ayakları üzerine durup neler başarabileceğini bir kez daha göstereceğim." ifadelerini kullandı.Milli atlet Tubay Erdal, spor sayesinde çok şey kazandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Köyde yaşamış olsaydım ya küçük yaşta evlendirilmiş olurdum ya da sürekli evde olur hiç okuyamazdım. Kızlara örnek olmak için köyden çıkıp buralara geldim. Umarım birileri beni görüp kız çocuklarını okutur ve ayaklarının üstünde durmalarına imkan tanır. Her sporcu hayatında olimpiyatlara katılmak ve görmek ister. En büyük hayalim 2020 Tokyo Olimpiyatları’nı görmek, öğretmen veya antrenör olup kız çocuklarına örnek olmak."Mili atlet ve Tubay Erdal’ın antrenörü olan Yavuz Bayram da 2016 yılında ilçelerde genel yetenek taraması yaparken Erdal’ı keşfettiklerini ifade ederek, "Tubay, yarışlarda kara lastikleriyle koşup rakiplerine fark atarak birinci olmuştu. Erzurum’daki yatılı okullarla görüştük ve eğitimine devam ettirdik. 12 yıldır beraber çalışıyoruz. Tubay, azmin ve gayretin örneğidir." dedi.Spor camiasının Tubay Erdal’ı çok sevdiğini dile getiren Bayram, örnek bir sporcu olduğunu ifade etti.Erdal’ın Türkiye’de büyükler kategorisinde maratonda ilk 3 sporcudan biri olduğunu anlatan Bayram, sözlerini şöyle tamamladı:"Tubay, bütün imkansızlıklara ve ailesinin olanak sağlamamasına rağmen dişini tırnağına takarak azmi ve örnek sporcu kimliğiyle başarıdan başarıya koşarak bizi gururlandırdı. Tubay, yaşıtları arasında Türkiye’nin en iyilerinden birisi ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda aday kadrodaki madalya umudumuzdur. Sporcuları, vatanına ve milletine sahip çıkacak birey olarak görüyoruz. Tubay gibi yetenekli çocuklara ulaşmamızda yetkililerin bizleri desteklemesi gerekiyor."