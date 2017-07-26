Kadro dışı ama keyifli Galatasaray’da gözden çıkarılan oyuncular, kendilerine kulüp bulmak için hiç acele etmiyor.

Burak Köse

Galatasaray’da gözden çıkarılan oyuncular, kendilerine kulüp bulmak için hiç acele etmiyor.Nigel de Jong, Luis Cavanda ve Ryan Donk gibi yabancılar, kendilerine gelen tekliflerin, Galatasaray’da aldıklarından düşük olmaları halinde değerlendirmeden geri çeviriyorlar.Bu durum Sarı-Kırmızılılar’ı bir hayli zorluyor. Çünkü Galatasaray’ın yıllık 65 milyon Euro seviyesinde kalması gereken maaş bütçesinde, yeni transferler için mutlaka yer açması gerekiyor.