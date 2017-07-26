Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Kadro dışı ama keyifli

Galatasaray’da gözden çıkarılan oyuncular, kendilerine kulüp bulmak için hiç acele etmiyor.

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Galatasaray’da gözden çıkarılan oyuncular, kendilerine kulüp bulmak için hiç acele etmiyor.

Nigel de Jong, Luis Cavanda ve Ryan Donk gibi yabancılar, kendilerine gelen tekliflerin, Galatasaray’da aldıklarından düşük olmaları halinde değerlendirmeden geri çeviriyorlar.

Bu durum Sarı-Kırmızılılar’ı bir hayli zorluyor. Çünkü Galatasaray’ın yıllık 65 milyon Euro seviyesinde kalması gereken maaş bütçesinde, yeni transferler için mutlaka yer açması gerekiyor.
Galatasaray

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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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malice_d 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:50

bu yönetimin oldugu kdr sisteminde kusuru.. performans sistemi kurulmalı zaten tek saglık sisteminde var doktorlara baskada performans yok.. bunlardada olsun

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