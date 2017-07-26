Jason Denayer: Bırakın gideyim Belçikalı savunmacı, bir kez daha Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirmek için Manchester City yönetiminden izin istedi.

Burak Köse

Daha önce Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve Manchester City’nin yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Jason Denayer, Sarı-Kırmızılı kulübe dönmek için can atıyor...Galatasaray’ın transfer planları arasında yer alan ve Maicon’la birlikte savunma tandemini oluşturması düşünülen 23 yaşındaki Belçikalı futbolcu, menaceri vasıtasıyla City yönetimine gönderdiği mesajda, “İzin verin, Galatasaray’a gideyim. Orada çok mutluydum ve kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.İngiliz kulübü her ne kadar genç oyuncuyu Galatasaray’a tekrar kiralamaya sıcak bakmasa da, Denayer’in bu talebinden sonra sürecin pozitife dönebileceği konuşuluyor.