Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Jason Denayer: Bırakın gideyim

Belçikalı savunmacı, bir kez daha Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirmek için Manchester City yönetiminden izin istedi.

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Daha önce Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve Manchester City’nin yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Jason Denayer, Sarı-Kırmızılı kulübe dönmek için can atıyor...

Galatasaray’ın transfer planları arasında yer alan ve Maicon’la birlikte savunma tandemini oluşturması düşünülen 23 yaşındaki Belçikalı futbolcu, menaceri vasıtasıyla City yönetimine gönderdiği mesajda, “İzin verin, Galatasaray’a gideyim. Orada çok mutluydum ve kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İngiliz kulübü her ne kadar genç oyuncuyu Galatasaray’a tekrar kiralamaya sıcak bakmasa da, Denayer’in bu talebinden sonra sürecin pozitife dönebileceği konuşuluyor.

 
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YORUMLAR

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Toplam 2 Yorum

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mektebimulkiyeli_gsUA 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:05

tutmayın, bırakın gelsin bakalım ne olacak ?

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fatih_ercan 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:57

Bırakınız yapsınlar

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