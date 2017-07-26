Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Göztepe, Luis İbanez’i kiralıyor

Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe, Ersun Yanal’ın gelecek planları arasında yer almayan Luis İbanez’i kiralamaya hazırlanıyor.

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Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe, Ersun Yanal’ın gelecek planları arasında yer almayan Luis İbanez’i kiralamaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli futbolcuyu kiralamak için Karadeniz ekibinin kapısını çalarken, Bordo-Mavili yönetim teklifi kabul etti. Transferin birkaç gün içerisinde resmiyet kazanacağı öğrenildi.
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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fatih_ercan 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:54

Trabzonda hiç oynayamadı bile. Lazio da oynayamamış olsa ok, Ts de hiç oynayamayanı napacaz? Yarın ts ile maç yaparken böyle adamlarla mı çıkacaz sahaya? Laf olsun diye taraftarı susturmak için çok ve gereksiz oyuncu alınıyor, gol yeme rekoru kırarız, küme düşünce de bu oyuncularla batarız.

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