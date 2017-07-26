Göztepe, Luis İbanez’i kiralıyor Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe, Ersun Yanal’ın gelecek planları arasında yer almayan Luis İbanez’i kiralamaya hazırlanıyor.

Özgür Yedek

Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe, Ersun Yanal’ın gelecek planları arasında yer almayan Luis İbanez’i kiralamaya hazırlanıyor.Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli futbolcuyu kiralamak için Karadeniz ekibinin kapısını çalarken, Bordo-Mavili yönetim teklifi kabul etti. Transferin birkaç gün içerisinde resmiyet kazanacağı öğrenildi.