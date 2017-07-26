Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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Galatasaray'da kritik zirve! Dursun Özbek - Selçuk İnan

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Futbol Direktörü Cenk Ergün ve takım kaptanı Selçuk İnan, Point Otel'de görüştü.

26 Temmuz 2017, Çarşamba 12:29 Yorum Yaz
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UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda şok bir şekilde veda eden ve taraftarın tepkisini çeken Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları sürerken diğer yandan yeni sezon için takım atmosferini düzeltme çabaları da sürüyor.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için şu ana dek Belhanda, Mariano, Maicon ve Gomis'i kadrosuna katan, birçok isimle de temaslarını sürdüren Galatasaray'da bugün kritik bir zirve gerçekleşti.

Başkan Dursun Özbek, Futbol Direktörü Cenk Ergün ve takım kaptanı Selçuk İnan, bir saati aşkın süre Point Otel'de toplantı gerçekleştirdi.
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Gerçekleşen zirvede, takımın içinde bulunduğu kötü durumdan çıkmanın yolları konuşuldu. Kaptan Selçuk'a takım içindeki problemlerin sorulduğu görüşmede bunun dışında birçok konu da gündeme geldi.

Toplantıda bir saatin sonunda Selçuk İnan görüşmeden ayrılırken Başkan Dursun Özbek ve Cenk Ergün, toplantıya devam etti.

Kaynak: Goal.com
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YORUMLAR

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Toplam 8 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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melmas 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:34

Zirveye bak, taraftarın en sevmediği iki isim kim diye anket yapsan Selçuk ile Dursun Özbek çıkar. Biz de bu zirveden medet umuyoruz.

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lxyl 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:48

Galatasaray'ımıza yapacağınız en büyük iyilik Tudor'u gönderip kendinizin de istifa etmesi olur sayın Özbek. Milyonlarca taraftar sizi istemiyor, nefret duygusu besliyor. Sadece 3,5 tane ultraslan üyesini arkanıza aldınız gazı veriyorlar, gidiyorsunuz..

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llxkingxll 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:24

Acilen kanat, orta saha ve sol bek bölgelerine transferlerin bitmesi gerekiyor.

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oktay3486 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:53

ikiniz de defolun gidin artik

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fatak26 26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:37

tudor & Özbek & ultra aslan güle güle! ancak sonra Galatasaray güzel günlere!

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lincoln63 26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:54

Yalan mı kalmadı söz verir şampiyon olacağız diye olur biter

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fatih_ercan 26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:55

İkiniz de gidin şampiyon olmasak da olur. Sampdoria fiorentina valladolid basel falan yok mu selçuğu alcak biri

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Devir_besiktas_devri 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:09

Ikisi de candir ;-))

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