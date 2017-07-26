Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Galatasaray'da ikinci Ndiaye seferi

Osmanlıspor’un 26 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye için yaptığı 5 milyon Euro artı iki oyuncu teklifi kabul görmeyen Sarı-Kırmızılılar, ikinci kez Ankara çıkarması gerçekleştirecek. Yeni teklifin 7.5 milyon Euro seviyesinde olacağı öğrenildi.

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Galatasaray’ın Ndiaye inadı bitmek bilmiyor... 26 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu için geçtiğimiz günlerde Ankara’ya giden futbol direktörü Cenk Ergün, 5 milyon Euro artı iki oyuncu takasını içeren teklif paketini sunmuş, ancak olumsuz yanıt almıştı. İstanbul’a döndükten sonra kulüp başkanı Dursun Özbek’e rapor veren Ergün, Ndiaye için arttırılmış yeni bir teklifle Osmanlı’nın kapısını çalacak.

Hatta Sarı-Kırmızılılar’ın bu kez 7.5 milyon Euro civarında bir bonservis teklifi yapılacağı öğrenildi. Ayrıca Hakan Balta ve Tarık Çamdal’ın bonservisleri de bedelsiz olarak sunulacak. Eğer Başkent temsilcisi bu öneriyi kabul ederse, Ndiaye’nin vakit kaybedilmeden yeni yapılacak kamp çalışmalarına getirilmesi düşünülüyor.

Cim Bom’un teklifini kabul etti

Bu arada Badou Ndiaye’nin, menacerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerde Cim Bom’un teklifini kabul ettiği, Galatasaray Yönetimi’nin bu nedenle ısrarcı olduğu öğrenildi.

Orta sahada hem hücuma hem de savunmaya yönelik görev yapabilen 1.80 boyundaki futbolcu, Süper Lig’de sezonu 26 maçta 6 gol 2 asistlik performansla tamamlamıştı. Ndiaye’nin transferinin gerçekleşmesi halinde, orta sahaya takviye edilmesi planlanan bir başka yıldız Fernando ile beraber oynatılması ve Selçuk İnan’ı kulübeye göndermesi planlanıyor.

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YORUMLAR

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Toplam 4 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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haergun 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:54

Donk dan farkı olmaz

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alenba 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:24

7.5 ne ya 7.5 a avrupadan adam alırsın kaliteli

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lxyl 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:51

Yeni bir Donk vakasına hazır olun. Sayın Özbek ve Tudor ikilisi u takımın yakasından düşmediği sürece bize rahat yok. Ultraslan da uyumaya devam etsin.

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Etikol 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:00

Osmanlıdan oyuncu almayın, ne bu yahu bulunmaz Bursa kumaşı mı? ?????????????

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