Galatasaray'da ikinci Ndiaye seferi

Hatta Sarı-Kırmızılılar’ın bu kez 7.5 milyon Euro civarında bir bonservis teklifi yapılacağı öğrenildi. Ayrıca Hakan Balta ve Tarık Çamdal’ın bonservisleri de bedelsiz olarak sunulacak. Eğer Başkent temsilcisi bu öneriyi kabul ederse, Ndiaye’nin vakit kaybedilmeden yeni yapılacak kamp çalışmalarına getirilmesi düşünülüyor.
Cim Bom’un teklifini kabul etti
Bu arada Badou Ndiaye’nin, menacerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerde Cim Bom’un teklifini kabul ettiği, Galatasaray Yönetimi’nin bu nedenle ısrarcı olduğu öğrenildi.
Orta sahada hem hücuma hem de savunmaya yönelik görev yapabilen 1.80 boyundaki futbolcu, Süper Lig’de sezonu 26 maçta 6 gol 2 asistlik performansla tamamlamıştı. Ndiaye’nin transferinin gerçekleşmesi halinde, orta sahaya takviye edilmesi planlanan bir başka yıldız Fernando ile beraber oynatılması ve Selçuk İnan’ı kulübeye göndermesi planlanıyor.
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