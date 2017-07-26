Fırtına esmeye başladı Yeni sezon hazırlıklarına yoğun tempoda devam eden Trabzonspor, dün 5. hazırlık karşılaşmasına çıktı. Slovak ekibi Zilina ile karşı karşıya gelen Bordo-Mavililer, Juraj Kucka, Uğur Demirok, Theo Bongonda ve Okay Yokuşlu’nun golleriyle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Özgür Yedek

Fırtına daha derli toplu Trabzonspor ilk kez ciddi bir sınava çıktı...Rakip Slovak şampiyonu ve de geçen hafta Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynadılar. Ersun Yanal, Zilina karşısına hemen hemen kafasındaki 11’i çıkardı. İlk yarıda rakibine göre daha üstün gözüken Trabzonspor’da yavaş yavaş kadronun da şekillendiği gözlendi. Daha dirençli bir takım ortaya çıkarken, savunmada ki hatalar yine sürdü. Orta alanda Okay ve Kucka biraz ağır kalırken Yusuf, Castillo ve Olcay üçlüsü takımı ön alana taşıdı.Kucka ve Uğur’un penaltısı ile devreye önde giren Bordo- Mavililer’de Ersun hoca ikinci yarıda yine değişikliklere gitti. Zaman zaman yorgunluk ön plana çıksa da Trabzonspor’u diğer maçlara göre daha derli toplu gördük. Bazen arkada kalmasına rağmen ön alana çıktılar ve de pozisyon üretip gol attılar. Ersun Yanal artık takımın temelini kurdu diyebiliriz şimdi sıra eksiklere dokunmakta ki oda bu saatten sonra stoper ve forvet almak zorunda olan yönetimin elinde...