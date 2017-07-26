Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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'Fernando, Melo etkisi yaratır'

Manchester City’den Fernando’yu transfer etmeye çalışan Galatasaray Yönetimi, Sambacı’nın Melo’yu aratmayacağını düşünüyor.

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Cim Bom’da transfer gündeminin en üst sıralarında yer alan Fernando Reges’e artık, “Yeni Felipe Melo” gözüyle bakılıyor...

Yönetim kurulunda yapılan son toplantıda, maliyeti oldukça yüksek olan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun orta sahayı toparlayacağı görüşü hakim.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde İngiltere’ye bir çıkarma daha yapılarak, Manchester City ile Galatasaraylı yöneticilerin masaya oturacağı ve Fernando’ya yeni bir teklif sunulacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, son olarak 8+2 milyon Euro’luk bir teklif paketiyle İngiliz kulübünün kapısını çalacak. Tecrübeli oyuncuya da senelik 3.5 milyon Euro civarında garanti yıllık ücret teklifi sunulacak.
 
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