Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır

Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarınki maç öncesi son antrenmanını yaptı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz’la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın oynanacağı Mercur Arena’da teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise sarı-lacivertlilerin, taktik çalışma yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu da antrenmanı izledi.
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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ZKavasoglu 27 Temmuz 2017 Perşembe 00:34

GS'ın intikamını alıp gelin.

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