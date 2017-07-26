Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz’la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın oynanacağı Mercur Arena’da teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise sarı-lacivertlilerin, taktik çalışma yaptığı öğrenildi.
Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu da antrenmanı izledi.
GS'ın intikamını alıp gelin.