Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarınki maç öncesi son antrenmanını yaptı.

Özgür Yedek

, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz’la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın oynanacağı Mercur Arena’da teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise sarı-lacivertlilerin, taktik çalışma yaptığı öğrenildi.Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu da antrenmanı izledi.