Fenerbahçe'de kombine satışları 15 bine ulaştı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;
Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 15.000 adeti geçmiştir.
Önümüzdeki hafta evimizde Avusturya'nın SK Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 2500 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir.
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
15 bin ile basketbol salonu doldu ;-)) sezon ortasi stadyum yine 6/8 bine duser basketbol yine birinci spor dali olur sizin icin hahahahahahahahahahahahah!!