Fenerbahçe'de kombine satışları 15 bine ulaştı Fenerbahçe, bu sezonki kombine satış rakamının 15 bine ulaştığını açıkladı.

Yıldırım Kılıç

Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 15.000 adeti geçmiştir.Önümüzdeki hafta evimizde Avusturya'nın SK Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 2500 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir.Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.