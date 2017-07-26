Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Fenerbahçe'de kombine satışları 15 bine ulaştı

Fenerbahçe, bu sezonki kombine satış rakamının 15 bine ulaştığını açıkladı.

Yorum Yaz
A+ A-
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 15.000 adeti geçmiştir.

Önümüzdeki hafta evimizde Avusturya'nın SK Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 2500 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe

Fenerbahçe Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 3 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
Devir_besiktas_devri 27 Temmuz 2017 Perşembe 01:51

15 bin ile basketbol salonu doldu ;-)) sezon ortasi stadyum yine 6/8 bine duser basketbol yine birinci spor dali olur sizin icin hahahahahahahahahahahahah!!

clearfix
qm_BLaze 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:24

Git kendi bölgene buradan çıkmıyorsun bu sene başlıyor bidaha 10 sene sonra olursunuz şampiyon :)

TÜM YORUMLAR

clearfix
Devir_besiktas_devri 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:13

Katiliyorum sana ;-) Fb li ve gs liler bizim haberlerde var oldukca ben de fb gs haberlerinde var olcam anladin mi ;-))

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 