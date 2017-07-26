Fenerbahçe'de Kjaer kadroda yok!

İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Sevilla takımlarının transfer listesinde olan Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe ile Avrupa maçına çıkması durumunda yeni takımında Avrupa'da forma giyemeyecek. Bu durumda transferin riske gireceğini düşünen yönetim ve teknik heyet, Kjaer'i Avusturya kafilesine dahil etmedi.
Bilindiği gibi Sevilla, Simon Kjaer'i transfer etmek istediğini açıklamış ve Fenerbahçe'yle görüştüklerini ifade etmişti.
İHA
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