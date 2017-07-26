Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Fenerbahçe'de Kjaer kadroda yok!

Strum Graz ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçı için Avusturya'ya giden Fenerbahçe'de transferin gözde ismi Simon Kjaer kadroya alınmadı. 

26 Temmuz 2017, Çarşamba 12:31 Yorum Yaz
A+ A-
UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, ilk maç için Avusturya'ya giderken takımın en önemli isimlerinden olan Simon Kjaer kadroda yer almadı.

İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Sevilla takımlarının transfer listesinde olan Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe ile Avrupa maçına çıkması durumunda yeni takımında Avrupa'da forma giyemeyecek. Bu durumda transferin riske gireceğini düşünen yönetim ve teknik heyet, Kjaer'i Avusturya kafilesine dahil etmedi. 

Bilindiği gibi Sevilla, Simon Kjaer'i transfer etmek istediğini açıklamış ve Fenerbahçe'yle görüştüklerini ifade etmişti.

İHA
İlişkili Haber

İtalya Cengiz Ünder'i konuşuyor! Ölümcül vuruş...


İlişkili Haber

Ben Arfa transferinde büyük bomba!


İlişkili Haber

Sturm Graz-Fenerbahçe ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



Fenerbahçe

Fenerbahçe Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 4 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
Asker06464 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:09

bu demek oluyor ki satildi...Güle güle Kjaer, yolun acik olsun...

clearfix
1turk27 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:35

elendik o zaman hadi hayırlı olsun yerine alınabilecek onun açığını kapatacak birini 10 m dan aşağı alamazsın üstelik marceloyu bjk 7.5 a okuttuysa lyon a bizim kjaer da 10 12den aşağı gitmemeli

TÜM YORUMLAR

clearfix
Cohan 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:05

Fener ciddi kan kaybeder Simon sanırım satılıyor

clearfix
esquiry 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:32

arkadas 1 ncı tercıhlerı olsa 120 bın kez almıslardı bu adamı gecen sene gel gec olmus bı defans hattı oyuncusuna o paraları hayatta vermez avrupalı hayal kurmasın kımse en baba 5 mılyon verırler ıste oda bır ıhtımal

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 