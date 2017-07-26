Fenerbahçe'de Kjaer kadroda yok! Strum Graz ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçı için Avusturya'ya giden Fenerbahçe'de transferin gözde ismi Simon Kjaer kadroya alınmadı.

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Gizem Çelikbaş

'ndeile karşılaşacak olan, ilk maç için'ya giderken takımın en önemli isimlerinden olankadroda yer almadı.'nınve'nıntakımlarının transfer listesinde olanfutbolcu, Fenerbahçe ile Avrupa maçına çıkması durumunda yeni takımında Avrupa'da forma giyemeyecek. Bu durumda transferin riske gireceğini düşünen yönetim ve teknik heyet, Kjaer'i Avusturya kafilesine dahil etmedi.Bilindiği gibi Sevilla, Simon Kjaer'i transfer etmek istediğini açıklamış ve Fenerbahçe'yle görüştüklerini ifade etmişti.İHA