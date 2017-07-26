Fenerbahçe'de ilk aday Badstuber

Detaylı sağlık raporu talep edildi
Bir dönem Almanya Milli Takımı’nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Badstuber, son yıllarda sakatlıklarla boğuştu. 27 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralandığı Schalke’de 10 lig maçında sahaya çıktı. Yönetim, Badstuber’den detaylı bir sağlık raporu talep etti. Eğer bu raporlarda sorun görünmezse, Alman futbolcu İstanbul’a getirilecek ve burada yeniden muayeneden geçirilecek.
Badstuber’in Bayern Münih ve Schalke gibi büyük takım deneyimi olması ve bonservisinin elinde bulunması, onu cazip hale getiriyor.
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