Fenerbahçe'de ilk aday Badstuber Kjaer’in transferinde sona gelinmesinin ardından hemen stoper arayışlarına başlandı. Gündeme gelen ilk isim ise bonservisi elinde olan Holger Badstuber.

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(ÖZET) Sturm Graz - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Özgür Yedek

Kjaer’in transferinde sona gelinmesinin ardından hemen stoper arayışlarına başlandı. Gündeme gelen ilk isim ise bonservisi elinde olan Holger Badstuber.Bir dönem Almanya Milli Takımı’nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Badstuber, son yıllarda sakatlıklarla boğuştu. 27 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralandığı Schalke’de 10 lig maçında sahaya çıktı. Yönetim, Badstuber’den detaylı bir sağlık raporu talep etti. Eğer bu raporlarda sorun görünmezse, Alman futbolcu İstanbul’a getirilecek ve burada yeniden muayeneden geçirilecek.Badstuber’in Bayern Münih ve Schalke gibi büyük takım deneyimi olması ve bonservisinin elinde bulunması, onu cazip hale getiriyor.