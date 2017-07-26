Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Fenerbahçe'de alternatif Holger Badstuber

Sevilla Sportif Direktörü Arias, Kjaer transferinin bitme aşamasına geldiğini doğruladı. Kanarya’nın savunma için ilk alternatifi Holder Badstuber.

26 Temmuz 2017, Çarşamba 10:01 Yorum Yaz
A+ A-
Geride bıraktığımız sezonun devre arasından bu yana adı Avrupa’nın birçok kulübüyle anılan Fenerbahçe'nin savunmacısı Simon Kjaer hakkında ilk kez resmi bir açıklama yapıldı. Inter ve Milan’ın yanı sıra Fransa’dan bazı takımların listesine girdiği iddia edilen Danimarkalı’nın Sevilla’ya transferi gündemde.
 
İspanyol temsilcisinin sportif direktörü Oscar Arias, taraftarların ‘Savunma Bakanı’ lakabını taktığı oyuncu için “Kjaer için anlaşma zemini arıyoruz. Ancak bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü pazarlık aşamasındayız” diyerek ortaya atılan transfer dedikodularını doğruladı.
İlişkili Haber

Quaresma'nın arkadaşı Fenerbahçe forması yaktı!

 
BEDELSİZ GELECEK

Yaşanan bu gelişmeler üzerine alternatif arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, sezonun başlamasına sayılı günler kala savunmada sıkıntı yaşamamak için düğmeye bastı. B.Münih altyapısından yetişen Badstuber’i gündemine alan Kanarya, Alman temsilcisiyle yollarını ayıran futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katabilir. Ancak bu transfer için F.Bahçeliler’in aklını en çok karıştıran konu oyuncunun yaşadığı sakatlıklar. 

Kaynak: Şampiyon
İlişkili Haber

Ben Arfa transferinde büyük bomba!
Fenerbahçe

Fenerbahçe Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 