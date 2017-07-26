Fenerbahçe'de alternatif Holger Badstuber

İspanyol temsilcisinin sportif direktörü Oscar Arias, taraftarların ‘Savunma Bakanı’ lakabını taktığı oyuncu için “Kjaer için anlaşma zemini arıyoruz. Ancak bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü pazarlık aşamasındayız” diyerek ortaya atılan transfer dedikodularını doğruladı.
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Yaşanan bu gelişmeler üzerine alternatif arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, sezonun başlamasına sayılı günler kala savunmada sıkıntı yaşamamak için düğmeye bastı. B.Münih altyapısından yetişen Badstuber’i gündemine alan Kanarya, Alman temsilcisiyle yollarını ayıran futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katabilir. Ancak bu transfer için F.Bahçeliler’in aklını en çok karıştıran konu oyuncunun yaşadığı sakatlıklar.
Kaynak: Şampiyon
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