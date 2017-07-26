Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Fenerbahçe bu sezon için farklı olacak

Fenerbahçe taraftarı, geçtiğimiz sezon tribünleri boş bırakmıştı. Daha önce rakipler için cehennem haline gelen Ülker Stadı, çoğu maçta 20 bin taraftarın altında kaldı. Bu sezon ise taraftar hem formalara hem kombinelere büyük ilgi gösteriyor.

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Fenerbahçe taraftarı, geçtiğimiz sezon tribünleri boş bırakmıştı. Daha önce rakipler için cehennem haline gelen Ülker Stadı, çoğu maçta 20 bin taraftarın altında kaldı. Sarı-Lacivertliler sahasında oynadığı 17 karşılaşmada sadece 8 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle sezonu tamamladı. Ancak Aykut Kocaman’ın takımın başına geçmesiyle bu tablo şimdiden değişmeye başladı.

Geçtiğimiz sezonlara oranla Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar dışında flaş bir transfer de yapılmamasına rağmen taraftarlar, yeniden takıma sahip çıkmaya başladı. Dün kulüpten yapılan açıklamaya göre kombine kart satışında 15 bin barajı aşıldı.

Yeni sezon formalarına da büyük bir ilgi gösterildiği belirtilerek 25 bini sarı, 10 bin çubuklu ve 10 bini yeşil olmak üzere toplamda 45 bin satış yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, yoğun ilgilerinden dolayı taraftarlara teşekkür edildi.
Fenerbahçe

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