Fatih Terim'i saha dışı yaktı Daha önce defalarca adı ‘istifa’ söylentileriyle anıldı ama Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevini hiç de beklenmedik bir zamanda bıraktı. Deneyimli hoca, saha içindekinden çok dışında yaşananlar yıprattı ve iş bu noktaya kadar taşındı

İlişkili Haber

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fatih Terim...

İlişkili Haber

Sturm Graz-Fenerbahçe ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (MUHTEMEL 11)

Erdem Bayramiç

Futbol kamuoyu, dün flaş bir gelişmeyle sarsıldı... Adı daha önce birçok kez istifa söylentileriyle anılan Türkiye Futbol Direktörükez ortada böyle bir beklenti yokken görevinden istifa etti. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelen Terim’in ayrılığı ile ilgili olarak TFF yazılı bir açıklama ile yetindi.O açıklamada ‘saha dışı vurgusu’ yapılırken, özetle şu ifadeler kullanıldı: “Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile TFF yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır. Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.”Bu gelişmenin ardından gözler doğal olarak Fatih Terim’in efsane olduğu Galatasaray’a çevrildi. Kulislerde, “Fatih Terim, yuvaya dönüyor” haberleri tavan yaptı, hatta Sarı- Kırmızılı kulübün borsada işlem gören hisselerinde bile bu söylenti sebebiyle değer artışları yaşandı.Bu yakıştırmalar hiç kuşku yok ki taraftarın gözünde kredisi erken tükenen mevcut teknik direktör Tudor’un yükünü birkaç kat daha artırdı. Ancak Başkan Dursun Özbek’in şu an için Fatih Terim ile bir sıcak temas kurmadığı, süreci izlediği, ani karar vermekten kaçındığı da gelen haberler arasında. Konuyla ilgili olarak daha net gelişmelerin hafta sonuna doğru yaşanması bekleniyor.Fatih Terim’i son dönemde en çok yıpratan 2 olay, Fransa’daki Avrupa Şampiyonası’nda yaşanan prim tartışmaları ve Çeşme’deki kavga oldu. Kamuoyunun günlerce Türkiye Futbol Direktörü’nün merkezinde olduğu konuları konuşması, siyasetin de tepkisini çekti. Özellikle hükümet yetkilileri her fırsatta bu tablodan duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaşanan flaş gelişmeyle ilgili sıcağı sıcağına değerlendirmede bulundu. Terim’in hem futbolcu hem de teknik adam olarak önemli hizmetler verdiğine değinen Bak, “Bu kararın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu bir bayrak yarışı, Türk futbolu yoluna kaldığı yerden devam edecek” dedi.Arda Turan, yaşanan gelişme sonrasında açıklama yapmadı ama instagram üzerinden yapılan bir paylaşımı beğenerek mesajını verdi. Barcelona’lı yıldız, Neşet Ertaş’ın, “Can yakıp da kalp kırma, senin de gül benzin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah’a bağlı, herkes ettiğini bulacak bir gün” sözlerinin yayınlandığı hesabın gönderisini beğendi!Maç: 135Galibiyet: 69Beraberlik: 34Mağlubiyet: 32Maç: 42Galibiyet: 26Beraberlik: 7Mağlubiyet: 9