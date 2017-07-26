Fatih Terim'i saha dışı yaktı

Demirören ile görüştü
O açıklamada ‘saha dışı vurgusu’ yapılırken, özetle şu ifadeler kullanıldı: “Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile TFF yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır. Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.”
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Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fatih Terim...
Hisseler bile arttı!
Bu gelişmenin ardından gözler doğal olarak Fatih Terim’in efsane olduğu Galatasaray’a çevrildi. Kulislerde, “Fatih Terim, yuvaya dönüyor” haberleri tavan yaptı, hatta Sarı- Kırmızılı kulübün borsada işlem gören hisselerinde bile bu söylenti sebebiyle değer artışları yaşandı.
Özbek şimdilik beklemede
Bu yakıştırmalar hiç kuşku yok ki taraftarın gözünde kredisi erken tükenen mevcut teknik direktör Tudor’un yükünü birkaç kat daha artırdı. Ancak Başkan Dursun Özbek’in şu an için Fatih Terim ile bir sıcak temas kurmadığı, süreci izlediği, ani karar vermekten kaçındığı da gelen haberler arasında. Konuyla ilgili olarak daha net gelişmelerin hafta sonuna doğru yaşanması bekleniyor.
Önce prim sonra kavga
Fatih Terim’i son dönemde en çok yıpratan 2 olay, Fransa’daki Avrupa Şampiyonası’nda yaşanan prim tartışmaları ve Çeşme’deki kavga oldu. Kamuoyunun günlerce Türkiye Futbol Direktörü’nün merkezinde olduğu konuları konuşması, siyasetin de tepkisini çekti. Özellikle hükümet yetkilileri her fırsatta bu tablodan duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.
Bakandan ilk değerlendirme
Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaşanan flaş gelişmeyle ilgili sıcağı sıcağına değerlendirmede bulundu. Terim’in hem futbolcu hem de teknik adam olarak önemli hizmetler verdiğine değinen Bak, “Bu kararın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu bir bayrak yarışı, Türk futbolu yoluna kaldığı yerden devam edecek” dedi.
Arda'dan mesaj
Arda Turan, yaşanan gelişme sonrasında açıklama yapmadı ama instagram üzerinden yapılan bir paylaşımı beğenerek mesajını verdi. Barcelona’lı yıldız, Neşet Ertaş’ın, “Can yakıp da kalp kırma, senin de gül benzin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah’a bağlı, herkes ettiğini bulacak bir gün” sözlerinin yayınlandığı hesabın gönderisini beğendi!
Fatih Terim'in performansı:
A Milli Takım’daki genel performansı
Maç: 135
Galibiyet: 69
Beraberlik: 34
Mağlubiyet: 32
Son döneminde ne yaptı?
Maç: 42
Galibiyet: 26
Beraberlik: 7
Mağlubiyet: 9
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