Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Eskişehirspor ile Galatasaray hazırlık maçında karşılaşacak

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. 

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İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hazırlıkları Eskişehirspor cephesinde devam ediyor. Sezon açılışını yeni yönetimin belirlenecek olması nedeniyle bir hayli geç gerçekleştiren Eskişehirspor, hazırlık maçları takvimini de hızlandırmaya çalışıyor.

Eskişehirspor'da, sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 65 dakika sürdü. Düz koşu ile başlayan, 5’e 2 pas çalışması, çift kale taktik oyun ile devam eden antrenman, hücum organizasyonu ve şut çalışması ile son buldu. Eskişehirspor antrenman sonrası, yarın oynanacak olan Galatasaray maçı öncesi kara yolu ile İstanbul'a gidecek. 

Eskişehirspor kafilesinde, Erkan Zengin, Uğur İnceman, Bruno Mezenga, Dorukhan Toköz, Hasan Hüseyin Acar, Kayacan Erdoğan, Hasan Ayaroğlu, Ekrem Kılıçarslan, Bilal Aziz Özer, Furgan Polat, Andaç Güleryüz, Enescan Akgün, İ.Halil Öner, Semih Güler, Talha Erdoğan, Cemali Serter, İsmail Erdoğan, Felix Michel, Fırat Can Üzüm, Mevlüt Çelik, Gökhan Köseoğlu, M.Feyzi Yıldırım ve Kaan Kanak isimleri yer alıyor.
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Devir_besiktas_devri 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:30

Guzel bir derbi !

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