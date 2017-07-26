Eşi teşvik etti, altın madalya geldi İşitme engelli milli sporcu Abdullah Sevinç, olimpiyatlarda altın madalya kazanarak, kendisine daima destek olan eşine büyük sevinç yaşattı.

Batuhan Özdemir

’ndabranşında erkeklerde altın madalya kazanan milli sporcu, hazırlık sürecinde kendisine destek olarak, her türlü fedakarlığı yapan ailesine büyük sevinç yaşattı.Samsun’da düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran 24 yaşındaki Abdullah Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokul döneminde ebru sanatıyla ilgilenirken beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle judoyla tanıştığını söyledi.Başta biraz zorlandığını ve hatta sporu bırakma seviyesine geldiğini anlatan Abdullah Sevinç, "Hocam, ’Yeteneklisin. Bırakmazsan geliştirirsen, zamanla yapabilirsin. Kolay kolay şampiyon olunmaz.’ dedi. Ben de hocamın o sözüyle ilerledim ve maçlara çıkarak başardım." ifadelerini kullandı.Sevinç, 12 yıldır karşılaştığı hiçbir zorluğun kendisini yıldırmadığını, Türkiye’de ve yurt dışında katıldığı birçok müsabakada başarı elde ettiğini aktardı.Venezuela’da 2012 yılında dünya şampiyonu olduğunu hatırlatan Sevinç, şöyle devam etti:"İşitme Engelliler Olimpiyatları’na 4 yıl yoğun tempoyla hazırlandım. Uzun ve yorucu bir hazırlık döneminden geçtik. Günde ortalama 5-6 saat antrenman yaptık. Tabi evi biraz ihmal ettim. Altı aydır kamplardaydım. Eve 2-3 günlüğüne gelebiliyordum. Eşim ve 1,5 yaşındaki kızım Hanzade, milli takım kampına giderken başta kabullenemediler. Eşim başta biraz zorlandı ancak yavaş yavaş alıştı ve en sonunda ’Madalya almadan gelirsen seni eve almam.’ dedi. Kamptayken de her zaman beni arayarak destek verdi. Olimpiyatlarda altın madalya alınca eşim aradı, televizyondan izlediğini, gururlandığını söyledi."Evden ayrı geçirilen günlerin, verilen büyük emeklerin boşa çıkmadığını vurgulayan Abdullah Sevinç, şunları kaydetti:"Her şampiyonada, yarışmada heyecanlanıyordum ama bu daha farklı. Altın madalyayı alıp ailemin yanına gelmem bambaşka, anlatılamaz bir duygu. Şimdi hedefim, 2019’daki Avrupa Şampiyonası ve 2020’de Fransa’daki Dünya Şampiyonası’nda başarılı olmak. En önemlisi ise 2021’de Tokyo’daki olimpiyatlarda hem ferdi hem kata hem de takımlarda birincilik. Allah’ın izniyle bir hafta dinlenip hemen çalışmalara başlayacağım."Milli sporcunun eşi Filiz Sevinç de evine altın madalyayla dönen eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Hazırlık sürecinde biz de yorulduk ve kendisini çok özledik. Antrenmanlar öncesi bizi hep arayıp sordu ama yeterli değildi. Hazırlık süreci çok zorluydu. Sürekli kamplara gittiler. Neredeyse 6 aydır kamplardaydı. O yüzden zorlandık. Hanzade babasını özledi ama madalyaya çok sevindik." diye konuştu.Judo antrenörü Sait Demirdöven de Abdullah’ın spora büyük yeteneği olduğunu keşfettiklerini ve bunu nakış nakış işlediklerini dile getirdi.Olimpiyat şampiyonluğunu "inancın zaferi" olarak nitelendiren Demirdöven, "Birbirimize inanmıştık. Abdullah’tan birincilik bekliyorduk. Zaten bizimkisi antrenör-sporcu ilişkisi değildi, ağabey-kardeş ilişkisiyle aldık şampiyonluğu. Çok sıkı bir hazırlık geçirdik. Neticesinde şampiyonluğu elde ettik. Şimdi 4 yıl sonraki olimpiyatlara hazırlanacağız." şeklinde konuştu.Demirdöven engelli sporcuların desteklenmesi ve spora yönlendirilmesi ile çok olumlu gelişmeler yaşandığına işaret etti.