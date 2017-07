Ercan Fırtına'nın Elazığ at yarış tahminleri Fanatik Hipodrom yazarı Ercan Fırtına günün programını değerlendirdi. İşte 26 Temmuz Çarşamba Elazığ at yarış tahminleri...

Yakup Çınar

26 Temmuz Çarşamba. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.Öncelikle selam olsun tüm yurdumun güzel insanlarına, bugün yine zorlu bir Elazığ proğramı ile karşı karşıyayız. Bugün açıkçası her an her şey olabilir diyerek günün ilk ayağına geçiyorum, King Kaiser, Storm Angel ve Spartacus yazabildiğim safkanlar olup, genede çokca emin değilim haberiniz olsun, zira esasen çok karışık bir koşu aslında, ben risk aldım yatarsam da yatacam yapacak fazla bir şey yok ama bir yandan da düşünüyorum da hayat bir risk değilmi arkadaş, her anı, her evresi bizler için tellerle örülmüş engellerle dolu, o açıdan ya herro ya merro diyerek bu üç atla şansımı deneyeceğim yada olmazsa birde kontra kupon yapıp bu ayağı sağlama alırım diyorum ya bakalım artık napacam ben de bilemiyorum,Gülşilan, Hilalcan ve son yarışını adeta yem kenter kazanan Lifes Magıc bu ayak için kesinlikle yazılması gereken safkanlar olarak dikkatleri çekiyorlar, oldu ya bizimkisiler eksik ya da kötü koştular ve hatta ses seda vermediler, Amigdala, Bircan Gülü, Durmakız, Hülyakız ve YUNUS ERGÜN ile Yalnızlar Garı belki bir şeyler yapabilirler ama bende ancak üç ata yer var diğerlerini yazmaya yer kalmadı haberiniz olsun,King Ugly, Esenpoyraz, Trensetter ve Moonbow illaki yazacağım ilk dört isimdir, oldu oldu olmaz zaten mecburen önümüzdeki maçlara bakacağız zira başka aklıma yapacak bir şey gelmiyor abi.Cappadocia ya tek olur yada acaip bir at gelir burada, Büyükburç, Akgiray, Kafkas Rüzgarı illam ki olsun diyebileceğim isimler, Karaburak, Turna Şahini ve herkes mesafe kısa diyor ve aslında mantıken bende öyle şey ediyorum ama oldu da Şubathan gelse filan altılı takla nokta com olur, ama mecburen dört at yazabilecem başka şansım yok.California şanslı dikkat, Tilki’ye dikkat, Green Violette yeter be aşkım gel diyorum, Atlı Gül’e ıcık dikkat edin, Seyitcan’a dikkat, Presto, War Reason ve Yiğitabi’ye gene dikkat.Tumbulkavçinoğlu, Deliefe, Asteriks, Reber ve Kılıç Tutan illaki kuponlarda olmalı derim, bu ayakta benim verdiğim sıralamanın pek önemi yok ama bu atları en azından eksiksiz kuponlara ekleyin diyorum, herkes bugünlük hakkını helal etsin zira bugün hakikaten zor bir proğram var bence önümüzdeki haftalara ufak ufak yatırımlarımı yapmaya başladım inşallah ilerisi daha güzel olacak diyorum, saygı ve sevgilerimle herkeşe I LOVE YOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU(3-13-7) (4-5-7) (3-6-9-12) (2-5-4- 3) (1-7-10-9-4-11-13-8) (7-8-9-2-5)