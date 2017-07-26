Efsane sırrını açıkladı! Türkiye’ye İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları tarihinde en fazla madalya getiren milli güreşçi İlhan Çıtak, Samsun’da kazandığı iki altınla, toplamda 7 altın ve 1 bronza ulaştı. 40 yaşındaki milli güreşçi başarısının sırrını antrenörü Rüstem Koyuncu anlattı.

Burak Köse

Türkiye’ye İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları tarihinde en fazla madalya getiren milli güreşçi İlhan Çıtak, Samsun’da kazandığı iki altınla, toplamda 7 altın ve 1 bronza ulaştı. 40 yaşındaki milli güreşçi başarısının sırrını antrenörü Rüstem Koyuncu anlattı.10 yaşında güreşe başlayan, 15 yaşında geçirdiği ateşli hastalıkların ardından ağır işitme kaybı yaşayan İlhan, duyanlarla güreştikten sonra 17 yıldır da işitme engelliler arenasında mücadele ediyor. Milli Takım Teknik Direktörü Koyuncu, “İlhan ne zaman yatması, ne zaman kalkması, ne zaman dinlenmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Maçlara da inanılmaz derecede konsantre olan bir güreşçi ” dedi.