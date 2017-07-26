Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Djokovic sezonu kapattı

Sırp tenisçi Djokovic, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan kısmındaki turnuvalara katılamayacak.

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Tek erkeklerde dünya klasmanının 4 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan kısmında mücadele edemeyecek. Djokovic, sosyal medyadaki Facebook hesabından yaptığı açıklamada, sakatlığı sebebiyle yılın kalan bölümündeki turnuvalara katılamayacağını duyurdu.

Bu sene Avustralya Açık’a ikinci turda, Fransa Açık ile Wimbledon’a çeyrek finalde veda eden ve yaşadığı form düşüklüğüyle dikkati çeken 30 yaşındaki tenisçi, böylece sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık’ı da kaçırmış olacak. Kariyerinde 12 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, son olarak Çek Tomas Berdych’e karşı oynadığı Wimbledon Tenis Turnuvası çeyrek finalinde sağ dirseğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleden çekilmek zorunda kalmıştı.
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