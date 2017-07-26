Cyle Larin kimdir? Kaç yaşında? Beşiktaş Atiba Hutchison'un tavsiyesi ile Kanadalı forvet Cyle Larin'i gündemine aldı. Golcü futbolcu ile ilgili bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

Cyle Larin kimdir?

Yakup Çınar

Negredo'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş Kanadalı forvet'i de Atiba Hutchinson'un tavsiyesi ile transfer etmek istiyor. Kanada Milli Takım forması da giyen Cyle Larin geçen sezonki performansı ile dikkat çekmişti. 22 yaşındaki Larin'i forvet alternatifi olarak transfer etmek isteyen siyah beyazlılar, Orlando City ile temasa geçti.2017’de MLS’te çıktığı 17 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran Cyle Larin, 1.88 boyunda ve tam bir pivot santrfor. Şenol Güneş’in istediği gibi sırtı dönük oynayabilen ve güçlü fiziği ile arkadaşlarına pozisyon hazırlama özelliklerine sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, Kanada Milli Takımı’nda da 20 maça çıktı. Atiba, milli takımdan arkadaşı olan Larin’i bizzat yönetime önermişti.Adı: Cyle LarinD.Tarihi: 17.05.1995D.Yeri: BramptonÜlkesi: KanadaMevki: ForvetBoyu: 1.88Ayak: SağKulübü: Orlando CityKontrat: 31.12.2017Milli takım: Kanada (20maç 5 gol)