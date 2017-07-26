Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Cyle Larin kimdir? Kaç yaşında?

Beşiktaş Atiba Hutchison'un tavsiyesi ile Kanadalı forvet Cyle Larin'i gündemine aldı. Golcü futbolcu ile ilgili bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

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Negredo'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş Kanadalı forvet Cyle Larin'i de Atiba Hutchinson'un tavsiyesi ile transfer etmek istiyor. Kanada Milli Takım forması da giyen Cyle Larin geçen sezonki performansı ile dikkat çekmişti. 22 yaşındaki Larin'i forvet alternatifi olarak transfer etmek isteyen siyah beyazlılar, Orlando City ile temasa geçti.
 

Cyle Larin kimdir?


2017’de MLS’te çıktığı 17 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran Cyle Larin, 1.88 boyunda ve tam bir pivot santrfor. Şenol Güneş’in istediği gibi sırtı dönük oynayabilen ve güçlü fiziği ile arkadaşlarına pozisyon hazırlama özelliklerine sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, Kanada Milli Takımı’nda da 20 maça çıktı. Atiba, milli takımdan arkadaşı olan Larin’i bizzat yönetime önermişti.

Cyle Larin künye

Adı: Cyle Larin
D.Tarihi: 17.05.1995
D.Yeri: Brampton
Ülkesi: Kanada
Mevki: Forvet
Boyu: 1.88
Ayak: Sağ
Kulübü: Orlando City
Kontrat: 31.12.2017
Milli takım: Kanada (20
maç 5 gol)
Beşiktaş

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YORUMLAR

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Toplam 2 Yorum

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black-eagle14 27 Temmuz 2017 Perşembe 00:06

süper olur

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mektebimulkiyeli_gsUA 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:50

bu tip bi oyuncu bakıyosanız illa mls den olsun diyosanız mls in en iyi kaliteli santraforu jozy altidore dur. altidore ligimizde oynadı villareal ve az alkmar da oynadı hollanda liginde baya kalitesini ispat etti , altidore ligde çok iş yapar. bu oyuncu muamma tutar ya da tutmaz kumar ne vereceği belli değil, o yüzden altidore u tavsiye ederim beşiktaşlı kardeşlerim.

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