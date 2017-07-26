Cyle Larin kimdir? Kaç yaşında?

Cyle Larin kimdir?
2017’de MLS’te çıktığı 17 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran Cyle Larin, 1.88 boyunda ve tam bir pivot santrfor. Şenol Güneş’in istediği gibi sırtı dönük oynayabilen ve güçlü fiziği ile arkadaşlarına pozisyon hazırlama özelliklerine sahip olan 22 yaşındaki futbolcu, Kanada Milli Takımı’nda da 20 maça çıktı. Atiba, milli takımdan arkadaşı olan Larin’i bizzat yönetime önermişti.
Cyle Larin künye
Adı: Cyle Larin
D.Tarihi: 17.05.1995
D.Yeri: Brampton
Ülkesi: Kanada
Mevki: Forvet
Boyu: 1.88
Ayak: Sağ
Kulübü: Orlando City
Kontrat: 31.12.2017
Milli takım: Kanada (20
maç 5 gol)