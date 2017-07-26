Cengiz Ünder Roma kariyerine golle başladı Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, ilk maçında golle tanıştı. Hazırlık maçında Roma, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Ayşenur Afyon

'de sergilediği performansın ardındanekibi'ya transfer olan genç yetenek, takımıyla çıktığı ilk hazırlık maçında fileleri sarstı. Tottenham ile Roma hazırlık maçında'ta'da karşı karşıya geldi. Mücadelede Roma'nın golleri 13. dakikada(pen.), 70. dakikada Cengiz Ünder ve 90. dakikada'dan geldi. Tottenham'ın gollerini ise 87'de Harry Winks ve 90'da Vincent Janssen kaydetti.20 yaşındaki Cengiz karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 46. dakikada oyuna dahil oldu. Başarılı oyuncu Roma formasını giydiği ilk maçta golle tanışma başarısı gösterdi.