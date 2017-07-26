Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Cengiz Ünder Roma kariyerine golle başladı

Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, ilk maçında golle tanıştı. Hazırlık maçında Roma, Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. 

26 Temmuz 2017, Çarşamba 10:54 Yorum Yaz
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Medipol Başakşehir'de sergilediği performansın ardından İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan genç yetenek Cengiz Ünder, takımıyla çıktığı ilk hazırlık maçında fileleri sarstı. Tottenham ile Roma hazırlık maçında New York'ta Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadelede Roma'nın golleri 13. dakikada Diego Perotti (pen.), 70. dakikada Cengiz Ünder ve 90. dakikada Marco Tumminello'dan geldi. Tottenham'ın gollerini ise 87'de Harry Winks ve 90'da Vincent Janssen kaydetti.

20 yaşındaki Cengiz karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 46. dakikada oyuna dahil oldu. Başarılı oyuncu Roma formasını giydiği ilk maçta golle tanışma başarısı gösterdi.

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YORUMLAR

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Toplam 5 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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llxkingxll 26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:33

Helal Cengiz aslanım. :)

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mektebimulkiyeli_gsUA 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:07

buçocuk ardayı geçer demedi demeyin , aferim cengiz disiplinli gevsemeden aksatmadan aynen devam koçum , bu cengiz mütevazı temiz bi çocuk hakediyo hem de sonuna kadar hakediyo . bravo bravo bravo . sabah sabah gülümsettin bizi sağol cengiz.

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HasanBalkaya 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:17

Allah yolunu bahtını açık etsin çok düzgün bir çocuk ailesi de keza öyle muhafazakar düzgün insanlar İNŞALLAH KENDİNİ BOZMADAN sadece futbola odaklanıp gururumuz olmaya devam eder bir BEŞİKTAŞLI olarak bunu canı gönülden isterim.

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cotanak2877 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:51

bu çocuk çok yetenekli.romada efsane olabilir ya da bir dünya devine gidebilir

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cotanak2877 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:51

bu çocuk çok yetenekli.romada efsane olabilir ya da bir dünya devine gidebilir

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