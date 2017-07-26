Cengiz Ünder Roma kariyerine golle başladı

Helal Cengiz aslanım. :)
Helal Cengiz aslanım. :)
buçocuk ardayı geçer demedi demeyin , aferim cengiz disiplinli gevsemeden aksatmadan aynen devam koçum , bu cengiz mütevazı temiz bi çocuk hakediyo hem de sonuna kadar hakediyo . bravo bravo bravo . sabah sabah gülümsettin bizi sağol cengiz.
Allah yolunu bahtını açık etsin çok düzgün bir çocuk ailesi de keza öyle muhafazakar düzgün insanlar İNŞALLAH KENDİNİ BOZMADAN sadece futbola odaklanıp gururumuz olmaya devam eder bir BEŞİKTAŞLI olarak bunu canı gönülden isterim.
bu çocuk çok yetenekli.romada efsane olabilir ya da bir dünya devine gidebilir
bu çocuk çok yetenekli.romada efsane olabilir ya da bir dünya devine gidebilir