Bursaspor'dan Delarge atağı Bursaspor, geçen sezon Osmanlıspor’da kiralık oynayan Dzon Delarge’nin peşinde. Yıldız kanat oyuncusuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe katedildi, transferin açıklanması an meselesi.

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Bursaspor’a müthiş golcü

Burak Köse

Bursaspor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör’in raporu doğrultusunda 10 günlük periyotta 4 takviyeyi birden gerçekleştirmeyi hedefleyen Timsah’ın gündeminde flaş bir isim var: Delarge.Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Osmanlıspor forması giyen ve 3 kulvarda toplam 41 maça çıkan 27 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusuylaciddi şekilde görüşüyor. Bu karşılaşmalarda 3 gol atıp, 2 asiste imza atan, Bursaspor’da görev yapmaya çok sıcak bakıyor. Pazarlıklarda önemli mesafe katedildiği öğrenildi. Yeşil-Beyazlılar kısa zamanda Delarge transferini duyurmak istiyor. Başkan Ali Ay, çalışmalarla bizzat ilgileniyor.Öte yandan Deniz Yılmaz ve Tomas Necid ikilisinden birinin muklaka gönderileceği belirtildi. Yönetim her iki futbolcu için de 500’er bin Euro’luk bonservis ücreti belirledi. Bu iki oyuncudan biri gönderilecek, diğeri ise kadroda alternatif oyuncu olarak tutulacak.Ömer Necati Albayrak