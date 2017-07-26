Bursaspor'dan Delarge atağı

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Osmanlıspor forması giyen ve 3 kulvarda toplam 41 maça çıkan 27 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusuyla Bursaspor ciddi şekilde görüşüyor. Bu karşılaşmalarda 3 gol atıp, 2 asiste imza atan Delarge, Bursaspor’da görev yapmaya çok sıcak bakıyor. Pazarlıklarda önemli mesafe katedildiği öğrenildi. Yeşil-Beyazlılar kısa zamanda Delarge transferini duyurmak istiyor. Başkan Ali Ay, çalışmalarla bizzat ilgileniyor.
Bir forvet kalacak
Öte yandan Deniz Yılmaz ve Tomas Necid ikilisinden birinin muklaka gönderileceği belirtildi. Yönetim her iki futbolcu için de 500’er bin Euro’luk bonservis ücreti belirledi. Bu iki oyuncudan biri gönderilecek, diğeri ise kadroda alternatif oyuncu olarak tutulacak.
Ömer Necati Albayrak
İlişkili Haber