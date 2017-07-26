Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

NOKTA!!! Kiskandiklari icin onca laf ettikleri senol hoca nin milli takima gitmesini isteyenler avucunu yalayabilirler ;-) Korkunun ecele faydasi yok!! Kimse planli ve iyi giden duzeni bozamaz daha yapacak cok isimiz var daha yeni basladik !!!!
NOKTA!!! Kiskandiklari icin onca laf ettikleri senol hoca nin milli takima gitmesini isteyenler avucunu yalayabilirler ;-) Korkunun ecele faydasi yok!! Kimse planli ve iyi giden duzeni bozamaz daha yapacak cok isimiz var daha yeni basladik !!!!
Gurur1905...koçum sen E5'ten devam et...otobanda ezilirsin...burası sana göre değil...
Yani diyoki biz galatasaray gibi milli takımın iyiliği için en parlak dönemimizde hocamızı bırakmayız önce beşiktaş sonra milli takım diyo fikret orman sonrada bütün beşiktaş jokey kulubü taraftarları biz ülke puanını düşünüyoruz diye boş laf yapıyo hodri meydan gençler görelim ne kadar önem verdiğinizi.
gs arsayı sattı biraz paralandi terim hemen istifayı verip kaçtı. gs 3 senedir sürünüyor terim yok. işini biliyor terim bol para yeni kadro istifayı bas hemen. getirsinler lucescuyu milli takima hepsinden iyi olur.
Sarışınlar nasıl da kuduruyor köpüre köpüre :D
taş devrinin sonu , beşiktaşı da yiyecekler haberiniz olsun , şenol hoca bitmiş :)))) devir e bir bardak soğuk su götürün :)))) içi yanmıştır :)) asdasdasdsadasdd
mmmmuuuaaahhhhhhaaaaaaa hhaaaaahhaaaahhaaaaaa ilahi adalet :)))))))))))))
Renklilerin tek umudu Şenol hocanın BJK'denngitmesi
Olmayacak duaya amin demek :-)) ooofffffffff KAPAK! Tek buyuk rakipsiz Besiktas ambargoya devam !!! Renkliler isyaaaaaaaaann ;-))