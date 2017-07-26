Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması Beşiktaş Başkanı Fikret Orman resmi siteden yaptığı açıklamada Şenol Güneş - Milli Takım iddiaları için: "Şenol Güneş olmayacak duaya amin demektir" ifadelerini kullandı.

Özgür Yedek

Kulübü Başkanı, Fatih Terim'in Milli Takımda ki görevini bırakmasının ardından çıkaniddiaları hakkında kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.Şenol Güneş "Olmayacak duaya amin demektir" diyen Fikret Orman'ın açıklaması şu şekilde: "Şenol Güneş gibi kamuoyu tarafından da başarıları taktir edilen, 2002'de Dünya 3'üncüsü yaptığı Milli Takım için çözüm odağı görülen bir teknik direktöre sahip olduğumuz için mutluyuz.. Ancak iki yıldır üstüste şampiyonluk yaşadığımız Şenol Güneş hocamızla bundan sonra da birlikte nice zaferler yaşamak düşüncesindeyiz. Kamuoyunda Milli Takım içinisminin ilk akla gelmesini anlaşılabilir buluyorum.Ancak Beşiktaş takımının, camiasını ve taraftarının huzurunu bozacak sanal bir gündemin oluşturulmasını da yanlış bulurum, karşı çıkarım. Şenol Güneş, "Olmayacak duaya amin demektir." Beşiktaş olarak yeni sözleşme uzattığımız Şenol hocamızla ilgili tavrımız nettir. Beşiktaş'ın ne kadar başarılı olmasını istiyorsak, bir o kadar da A Milli Takım'ın başarılı olmasını ve 2018 Dünya Kupası'nda olmasını bütün kalbimizle arzu ederiz."