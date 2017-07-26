Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman resmi siteden yaptığı açıklamada Şenol Güneş - Milli Takım iddiaları için: "Şenol Güneş olmayacak duaya amin demektir" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fatih Terim'in Milli Takımda ki görevini bırakmasının ardından çıkan Şenol Güneş iddiaları hakkında kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş "Olmayacak duaya amin demektir" diyen Fikret Orman'ın açıklaması şu şekilde: "Şenol Güneş gibi kamuoyu tarafından da başarıları taktir edilen, 2002'de Dünya 3'üncüsü yaptığı Milli Takım için çözüm odağı görülen bir teknik direktöre sahip olduğumuz için mutluyuz.. Ancak iki yıldır üstüste şampiyonluk yaşadığımız Şenol Güneş hocamızla bundan sonra da birlikte nice zaferler yaşamak düşüncesindeyiz. Kamuoyunda Milli Takım için Şenol Güneş isminin ilk akla gelmesini anlaşılabilir buluyorum.

'Olmayacak duaya amin demektir'

Ancak Beşiktaş takımının, camiasını ve taraftarının huzurunu bozacak sanal bir gündemin oluşturulmasını da yanlış bulurum, karşı çıkarım. Şenol Güneş, "Olmayacak duaya amin demektir." Beşiktaş olarak yeni sözleşme uzattığımız Şenol hocamızla ilgili tavrımız nettir. Beşiktaş'ın ne kadar başarılı olmasını istiyorsak, bir o kadar da A Milli Takım'ın başarılı olmasını ve 2018 Dünya Kupası'nda olmasını bütün kalbimizle arzu ederiz."
Beşiktaş

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YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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Devir_besiktas_devri 26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:50

NOKTA!!! Kiskandiklari icin onca laf ettikleri senol hoca nin milli takima gitmesini isteyenler avucunu yalayabilirler ;-) Korkunun ecele faydasi yok!! Kimse planli ve iyi giden duzeni bozamaz daha yapacak cok isimiz var daha yeni basladik !!!!

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19fanatikkartal03 27 Temmuz 2017 Perşembe 01:26

Gurur1905...koçum sen E5'ten devam et...otobanda ezilirsin...burası sana göre değil...

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Gurur1905 26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:41

Yani diyoki biz galatasaray gibi milli takımın iyiliği için en parlak dönemimizde hocamızı bırakmayız önce beşiktaş sonra milli takım diyo fikret orman sonrada bütün beşiktaş jokey kulubü taraftarları biz ülke puanını düşünüyoruz diye boş laf yapıyo hodri meydan gençler görelim ne kadar önem verdiğinizi.

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dagomur 27 Temmuz 2017 Perşembe 00:59

gs arsayı sattı biraz paralandi terim hemen istifayı verip kaçtı. gs 3 senedir sürünüyor terim yok. işini biliyor terim bol para yeni kadro istifayı bas hemen. getirsinler lucescuyu milli takima hepsinden iyi olur.

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27 Temmuz 2017 Perşembe 02:04

Sarışınlar nasıl da kuduruyor köpüre köpüre :D

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mektebimulkiyeli_gsUA 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:23

taş devrinin sonu , beşiktaşı da yiyecekler haberiniz olsun , şenol hoca bitmiş :)))) devir e bir bardak soğuk su götürün :)))) içi yanmıştır :)) asdasdasdsadasdd

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mektebimulkiyeli_gsUA 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:25

mmmmuuuaaahhhhhhaaaaaaa hhaaaaahhaaaahhaaaaaa ilahi adalet :)))))))))))))

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mustafasinan 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:02

Renklilerin tek umudu Şenol hocanın BJK'denngitmesi

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Devir_besiktas_devri 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:21

Olmayacak duaya amin demek :-)) ooofffffffff KAPAK! Tek buyuk rakipsiz Besiktas ambargoya devam !!! Renkliler isyaaaaaaaaann ;-))

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