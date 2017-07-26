Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Beşiktaş-Las Palmas maç sonucu: 1-4

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş 4. hazırlık maçında La Liga ekiplerinden Las Palmas ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçtan 4-1'lük mağlubiyetle ayrıldı.

27 Temmuz 2017, Perşembe 23:14 Yorum Yaz
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Yeni sezona İstanbul'da başlayan ve ardından kısa bir Çin turu yapan Beşiktaş İspanya'da 4. hazırlık maçına çıktı. Beşiktaş bu mücadeleden şok bir sonuçla ayrıldı. Las Palmas Beşiktaş'ı 4-1 yendi.

Beşiktaş Tosic'in attığı golle maçta 1-0 öne geçse de Jonathan Viera, Erik Exposito, Momo ve Benito Ramirez'in attığı gollere engel olamadı ve mücadele 4-1 Las Palmas'ın üstünlüğü ile sona erdi.


Beşiktaş-Las Palmas (CANLI)

Maç başladı.

GOL | Beşiktaş, Tosic'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti.
GOL | Jonathan Viera'nın attığı golle maç 1-1'e geldi.
GOL | Las Palmas ,Erik Exposito'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi. 
GOL | Las Palmas,Momo'nun attığı golle skoru 3-1'e getirdi. 
GOL | Las Palmas, Benito Ramirez'in attığı golle maçı 4-1'e getirdi.

 

Beşiktaş

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YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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Devir_besiktas_devri 27 Temmuz 2017 Perşembe 23:44

Evet yonetim forvete negredo dan sonra defans icin de elinizi cabuk tutun! Tosic mitrovic ile olacak is degil! Gecen sezon da hazirlik maclarinin cogunda takildik ama lig de ve avrupa da kendi oyunumuzu oynadik ve gercek Besiktasi herkes gordu! Oturmus kadromuz daha hazir hale gelirse ve yeni transferler de katilirsa gecen sezondan daha guclu olcaz o kesin! En iyi en guzel futbolu yine oynariz biraz daha sabir!

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esquiry 27 Temmuz 2017 Perşembe 23:47

lig baslamadan hazırlık macıyla avunan renklı liselileri dolusmus :) lıg baslasın sampıyonlar lıgı baslasın sonra konusuruz :)

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loewenjaeger 28 Temmuz 2017 Cuma 00:25

Bu savunma anlayisinin neticesi budur. Gecen sene Kiew hezimeti yasandi, suc hakemin üzerine yikildi. Sorun bu defans anlayisinda, Takimin defans kurgusu sifir. Eger rakibi gol atamiyorsa kesinlikle forveti beceriksizdir, yoksa bu takima kim oynarsa oynasin kesin gol atar.

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enginoeztuerk 28 Temmuz 2017 Cuma 00:36

Hazirlik maclari herzaman düsünüldügü gibi gecmez..bir bakin avrupa devlerin mac sonuclarina..

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Dogustan-Fenerli 28 Temmuz 2017 Cuma 01:09

ne devirmis ya,FENERBAHCE hazirlik maclarinda yenildi,ama Avrupada bak ne yapti,devir,hele dur sen baskanindan biraz daha futbolcu iste sen üzülmeyesin diye sana futbolcu alir,nasil olsa ucaklarin biri iniyor digeri biniyor,sen konus Sl ligi baslasin artik o zaman 7 ler 8 ler baslar söylemedi deme,sende burdasin bende hepsi fos cikacak,pepeyi almis adam katil,real madridde oynarken yerde yatan adamin kafasina savurdugu tekme bi adamin kafasina gelseydi o zaman pepeleri mepeleri görürdünüz,ligler baslasin bak nasil ona kirmizilar havada ucusacak söylemedi deme,en az 4 kirmizisi var,lig bitene kadar.

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Dogustan-Fenerli 28 Temmuz 2017 Cuma 01:09

Devir Las Palmas Devri.

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black-KARTAL 28 Temmuz 2017 Cuma 01:10

Eger bu mitrovic stoperse bende sergio Ramos um. yaziklar olsun bunu besiktasa alinmasina vesile olanlara.

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turgay1980 28 Temmuz 2017 Cuma 01:10

Hahahaha Güçlü rakiplerle oynarken bize laf atan, devresiz Devir nerede?? 4 tane de yenmez be arkadas!? BJK'de bir doymusluk var. Bu sene çok büyük bir sok yasayacaklar. Bu dedigimi yazin bi kenara.

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acillatem 28 Temmuz 2017 Cuma 01:16

Besiktasli kardes gec bu isleri ispanya ikinci lig takimina yenildin kendini avutuyorsun. Kiralik takimsiniz anlamiyorsun bunu... Babel,Quaresma,Pepe,Atiba bunlar hep yasli oyuncu 1 sene daha oynarlar ondan sonra pilleri biter. Bu bir gercek besiktas 2-3 sene var 10 sene yok. Kendinize buyuk takim demeyin bosuna...

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