Beşiktaş-Las Palmas maç sonucu: 1-4

Beşiktaş Tosic'in attığı golle maçta 1-0 öne geçse de Jonathan Viera, Erik Exposito, Momo ve Benito Ramirez'in attığı gollere engel olamadı ve mücadele 4-1 Las Palmas'ın üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş-Las Palmas (CANLI)
Maç başladı.
GOL | Beşiktaş, Tosic'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti.
GOL | Jonathan Viera'nın attığı golle maç 1-1'e geldi.
GOL | Las Palmas ,Erik Exposito'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
GOL | Las Palmas,Momo'nun attığı golle skoru 3-1'e getirdi.
GOL | Las Palmas, Benito Ramirez'in attığı golle maçı 4-1'e getirdi.