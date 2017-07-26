Beşiktaş-Las Palmas maç sonucu: 1-4 Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş 4. hazırlık maçında La Liga ekiplerinden Las Palmas ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçtan 4-1'lük mağlubiyetle ayrıldı.

Yakup Çınar

Yeni sezona İstanbul'da başlayan ve ardından kısa bir Çin turu yapanİspanya'da 4. hazırlık maçına çıktı. Beşiktaş bu mücadeleden şok bir sonuçla ayrıldı. Las Palmas Beşiktaş'ı 4-1 yendi.Beşiktaş Tosic'in attığı golle maçta 1-0 öne geçse de Jonathan Viera, Erik Exposito, Momo ve Benito Ramirez'in attığı gollere engel olamadı ve mücadele 4-1 Las Palmas'ın üstünlüğü ile sona erdi.Jonathan Viera'nın attığı golle maç 1-1'e geldi.| Las Palmas ,Erik Exposito'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi.| Las Palmas,Momo'nun attığı golle skoru 3-1'e getirdi.| Las Palmas, Benito Ramirez'in attığı golle maçı 4-1'e getirdi.