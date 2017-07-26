Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Beşiktaş, çalışmalarına devam etti

Beşiktaş, İspanya'nın Marbella şehrinde kamp çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

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Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı ayak tenisi yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise pas çalışması, top kontrol çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman şut çalışması ve minik kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına akşam TSİ ile saat 21.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş

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