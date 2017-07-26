Ben Arfa transferinde büyük bomba!

Öte yandan çok sürpriz bir Süper Lig ekibinin de yıldız oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi. Fransızların belirttiğine göre Antalyaspor da Ben Arfa için yüklü bir teklifle masaya gelmeye hazırlanıyor. Samuel Eto'o'yu satmayacağını deklare eden Antalyaspor yönetiminin, sarı-lacivertlilerin Ben Arfa transferinde araya girdiği ileri sürülüyor...
Fenerbahçe transfer haberleri | 26 Temmuz
Direkt oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Ben Arfa’nın da sarı lacivertlilere gelmek adına önemli bir fedakarlıkta bulunacağı öğrenildi. Kulüplerin anlaşması durumunda Ben Arfa, PSG’den alacaklarının önemli bölümünden feragat edecek.
Hasan Çetinkaya 25 Temmuz Salı sabahı Paris'e Ben Arfa transferini bitirmek üzere uçuş yapmıştı.
Kaynak: Hürriyet
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