Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Ben Arfa transferinde büyük bomba!

Fenerbahçe'de idari menajer Hasan Çetinkaya'nın transferini bitirmek için Fransa'ya uçtuğu Hatem Ben Arfa seferinden detaylar gelmeye başladı. Fenerbahçe teklifte bulundu ancak araya Süper Lig'den bir ekip girdi!

26 Temmuz 2017, Çarşamba 12:30 Yorum Yaz
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PSG'nin kadro dışı bıraktığı ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki oyuncu Hatem Ben Arfa'ya önerilen rakam hakkında detaylar verildi. France Football'un haberine göre, sarı-lacivertliler 1 yıllık kiralama teklifinin yanı sıra oyuncuya 3.2 milyon Euro garanti ücret teklif etti. Fenerbahçe'nin sezon sonu için oyuncuyu satın alma opsiyonu da belirlediği ifade edildi. Haberde ise başka büyük bir bomba var.

Öte yandan çok sürpriz bir Süper Lig ekibinin de yıldız oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi. Fransızların belirttiğine göre Antalyaspor da Ben Arfa için yüklü bir teklifle masaya gelmeye hazırlanıyor. Samuel Eto'o'yu satmayacağını deklare eden Antalyaspor yönetiminin, sarı-lacivertlilerin Ben Arfa transferinde araya girdiği ileri sürülüyor...
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Direkt oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Ben Arfa’nın da sarı lacivertlilere gelmek adına önemli bir fedakarlıkta bulunacağı öğrenildi. Kulüplerin anlaşması durumunda Ben Arfa, PSG’den alacaklarının önemli bölümünden feragat edecek.

Hasan Çetinkaya 25 Temmuz Salı sabahı Paris'e Ben Arfa transferini bitirmek üzere uçuş yapmıştı.

Kaynak: Hürriyet
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YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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Asker06464 26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:39

Hep Yalan Haber

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glaukos 26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:43

aziz babası kulağını çeker Antalya başkanının. kolaydı.

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farukvar 26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:08

Ban Arfa uymaz fenere ..Antalya çok para versin diye yapılmış haber

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lensow07 26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:03

daha dün gelmicem dedi

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AVARE_1907 26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:10

Asparagas

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mektebimulkiyeli_gsUA 26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:29

40 kişi ister 1 kişi alır , dananın kuyruğu kopar kuyruk kimde kalır dana kimde yakında netleşir :) ama allahı var iyi futbolcu.

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HasanBalkaya 26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:43

La olum Dayınız 2 ay öncesinden ALAMAZLAR yazmadı mı?sizin gibi soytarıların boyu yetmez afrayı çöplüğünüze getirmeye emeklilik kampı için daha en az 2 senesi var antalya ise sadece komik her şeyim hıyar diyene tuz alıp koşuyorlar antalyalıların yerinde olsam o sözde başkanları olacak soytarıyıyla takımın ilişiğini keserim.başka takımın üyesi başkan mı olur la böyle şaklabanlık mı olur

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teoman_fb 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:08

Hasan balkaya ne boş adamsın her gördüğün habere saçma sapan yorum yapmaktan sıkılmadınmı, anca kendini tatmin edersin

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FB2222 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:08

Antalya deyil sekistas talip

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