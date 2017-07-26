Ben Arfa transferinde büyük bomba! Fenerbahçe'de idari menajer Hasan Çetinkaya'nın transferini bitirmek için Fransa'ya uçtuğu Hatem Ben Arfa seferinden detaylar gelmeye başladı. Fenerbahçe teklifte bulundu ancak araya Süper Lig'den bir ekip girdi!

PSG'nin kadro dışı bıraktığı ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki oyuncu Hatem Ben Arfa'ya önerilen rakam hakkında detaylar verildi. France Football'un haberine göre, sarı-lacivertliler 1 yıllık kiralama teklifinin yanı sıra oyuncuya 3.2 milyon Euro garanti ücret teklif etti.



Öte yandan çok sürpriz bir Süper Lig ekibinin de yıldız oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi. Fransızların belirttiğine göre Samuel Eto'o'yu satmayacağını deklare eden Antalyaspor yönetiminin, sarı-lacivertlilerin Ben Arfa transferinde araya girdiği ileri sürülüyor...

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Direkt oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Ben Arfa’nın da sarı lacivertlilere gelmek adına önemli bir fedakarlıkta bulunacağı öğrenildi. Kulüplerin anlaşması durumunda Ben Arfa, PSG’den alacaklarının önemli bölümünden feragat edecek.



Hasan Çetinkaya 25 Temmuz Salı sabahı Paris'e Ben Arfa transferini bitirmek üzere uçuş yapmıştı.



Kaynak: Hürriyet

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​ Gizem Çelikbaş 'nin kadro dışı bıraktığı ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki oyuncu'ya önerilen rakam hakkında detaylar verildi. France Football'un haberine göre, sarı-lacivertliler 1 yıllık kiralama teklifinin yanı sıra oyuncuya 3.2 milyon Euro garanti ücret teklif etti. Fenerbahçe 'nin sezon sonu için oyuncuyu satın alma opsiyonu da belirlediği ifade edildi. Haberde ise başka büyük bir bomba var.Öte yandan çok sürpriz birekibinin de yıldız oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi. Fransızların belirttiğine göre Antalyaspor da Ben Arfa için yüklü bir teklifle masaya gelmeye hazırlanıyor.'yu satmayacağını deklare eden Antalyaspor yönetiminin, sarı-lacivertlilerin Ben Arfa transferinde araya girdiği ileri sürülüyor...Direkt oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Ben Arfa’nın da sarı lacivertlilere gelmek adına önemli bir fedakarlıkta bulunacağı öğrenildi. Kulüplerin anlaşması durumunda Ben Arfa, PSG’den alacaklarının önemli bölümünden feragat edecek.25 Temmuz Salı sabahı Paris'e Ben Arfa transferini bitirmek üzere uçuş yapmıştı.Kaynak: Hürriyet