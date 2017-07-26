Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Başkan Badu’yu bitiriyor

Emmanuel Badu’nun transferinde Bursaspor son aşamaya geldi. Ganalı orta saha oyuncusu için görüşmeleri Başkan Ali Ay yürütüyor.

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Emmanuel Badu’nun transferinde Bursaspor son aşamaya geldi. Ganalı orta saha oyuncusu için görüşmeleri Başkan Ali Ay yürütüyor.

Udinese formasıyla geçen sezon Serie A’da 29 maça çıkan Badu’yu teknik direktör Le Guen’de çok istiyor. Yönetimin bu transferi bitirmek için her türlü fedakarlığı yaptığı öğrenilirken, 1 hafta içinde resmi sözleşme imzalanacak. 
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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vahdettin-tunaboylu 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:56

Bursapor Batala geldikten soran başarısızlık huzursuzluk başlkadı, Batala gönderilmeli batalanın gitmesi için Bursasporun küme düşmesi mi gerekiyor.

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