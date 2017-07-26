Başkan Badu’yu bitiriyor Emmanuel Badu’nun transferinde Bursaspor son aşamaya geldi. Ganalı orta saha oyuncusu için görüşmeleri Başkan Ali Ay yürütüyor.

Burak Köse

Emmanuel Badu’nun transferinde Bursaspor son aşamaya geldi. Ganalı orta saha oyuncusu için görüşmeleri Başkan Ali Ay yürütüyor.Udinese formasıyla geçen sezon Serie A’da 29 maça çıkan Badu’yu teknik direktör Le Guen’de çok istiyor. Yönetimin bu transferi bitirmek için her türlü fedakarlığı yaptığı öğrenilirken, 1 hafta içinde resmi sözleşme imzalanacak.