Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Bakan Bak'tan Fatih Terim açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları kapsamında Türkiye ile İran arasında oynanan voleybol maçını izlemek üzere geldiği Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu önünde, gazetecilerin Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

26 Temmuz 2017, Çarşamba 17:39 Yorum Yaz
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Fatih Terim'in görevi bırakmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in Türk sporuna ve Türk futboluna büyük hizmetler yapmış bir teknik adam olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Hem futbolcu hem de teknik adam olarak önemli hizmetleri oldu. Futbol Federasyonu ile bir araya gelmişler, son gelişmeleri değerlendirmişler. Görüşmeler çerçevesinde böyle bir karar almışlar. Bu karar hayırlı uğurlu olsun. Fatih Terim hocamız zor zamanlarda heyecanlarıyla Türk futboluna katkılarda bulundu ama biliyorsunuz, bu bir bayrak yarışı. Türk futbolu yoluna devam edecek."
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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clearfix
19fanatikkartal03 26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:39

la birde İNSAN olarak bi hizmeti olsaydı... :))

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