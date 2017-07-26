Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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Aykut Kocaman'dan sürpriz açıklama! Ahmethan Köse...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Sturm Graz mücadelesi öncesi düzenlediği basın toplantısında forvet tercihine ilişkin ipuçları verdi.

27 Temmuz 2017, Perşembe 13:27 Yorum Yaz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Sturm Graz mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Aykut Kocaman merak edilen forvet tercihine ilişkin olarak genç forvetleri Ahmethan Köse'ye güvendiğini söyledi. 

'Ahmethan öne çıkıyor'

Aykut Kocaman konuyla ilgili olarak "Sezona son derece istekli başlayan Van Persie'nin sakatlanması, Sturm Graz maçı öncesi planlarımızı sıkıntıya soktu. Yarınki maç kadrosunda forvet için Ahmethan Köse, genel yapısıyla, formuyla ön plana çıkıyor." ifadelerini kullandı.

'Tamamlanmış bir takım ile oynayacağız'

"Tamamlanmış bir takım ile oynayacağız. Rakibimiz ilk maçtaki olumsuz sonucu geri çevirerek turunu geçti. Yarın ilk maçta avantaj sağlamaya yoğunlaştık. Bunun için geldik buraya. Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turunda sert bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz."

"Fenerbahçe'nin durumu birkaç sezondur iyi değildi. Birçok şeyi değiştirmem gerekiyor. Hemen olmasını beklemek kolay değil. En büyük avantajımız; bireysel olarak tecrübeli ve kaliteli oyunculara sahibiz."

Fatih Terim’in görevinden ayrılması

Tecrübeli teknik adam, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in görevinden ayrılmasıyla ilgili ise, "Olayı bir saat önce duydum. Dolayısıyla ayrıntılara sahip değilim. Türkiye Futbol Direktörlüğü tanımıyla ilgili bilgim olmadığını söylemiştim. Bugünkü durumla ilgili gerçek bilgiye sahip değilim. Yoğunlaşmam yarınki maç üzerine. Bilgi akışını takip etmedim. Belki ilerleyen günlerde gerekirse açıklama yaparım. Şu an için bir şey söylemek çok erken." değerlendirmesinde bulundu. 

Hasan Ali: "Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, bu sezon sarı-lacivertli taraftarları mutlu etmek istediklerini dile getirdi. Aykut Kocaman yönetiminde iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Hasan Ali, "Üzerine koyarak yol aldık. Avrupa standartlarında antrenman programları hazırlıyor hocamız ve ekibi. İlk haftalarda beklenmedik sonuçlar olabiliyor. Bunların bilincindeyiz. Rakibimiz kendi liginin köklü takımlarından birisi. Uzun senelerdir aynı hocaları var. Sahada ne yapmak istediklerini biliyoruz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Maalesef son senelerde istediğimizi elde edemedik. Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de taraftarlarımızı sezon sonu mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



 
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YORUMLAR

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Toplam 5 Yorum

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ZKavasoglu 26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:03

Salih onun zamanında parlamıştı. Umarım Ahmethan da öyle parlar.

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mojopurple 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:25

oynat hocam sadece 1 maç değil 10 maç 20 maç oynat adam pişsin altyapıda. adam cıksın artık

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ramgs 26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:43

sturm graz... sturm sturm sturm graz...

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omur1974 26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:01

koskoca fenerde forvet adı sanı duyulmamış birine kaldı.Burada suçlu direkt yonetimdedir

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ZKavasoglu 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:39

Altyapıya önem verilmeyen bir ortamda altyapıdan gelen bir futbolcunun as takımda oynayabilmesi için; ya birkaç kulüp dolaştırılıp birilerinin cebi dolmalı, ya emsallerinin çok üzerinde özelliklere sahip olmalı, ya altyapıya önem veren hoca olmalı ya da kendisiyle aynı mevkide başka alternatif kalmaması gerekiyor. Altyapıdan çıkma zamanı gelmiş bir futbolcunun Allah (c.c.) yardımcısı olsun.

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