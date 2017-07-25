Mircea Lucescu: Galatasaray'la anlaştım Östersunds hezimeti sonrası her ne kadar Galatasaray Yönetimi’nden, “Tudor’la devam” kararı çıksa da, kapalı kapılar ardında Lucescu girişiminin devam ettiği öğrenildi. Luce’nin Türkiye’de yaşayan bir dostuna, “Galatasaray’la anlaştım” dediği bildirildi. İşte detaylar...

Gizem Çelikbaş

’dadefteri henüz kapanmadı... Takım Avrupa Ligi’nde’a elenince kredisini tamamen tüketen’la geçtiğimiz günlerde, “Yola devam” kararı çıksa da kazın ayağının öyle olmadığı anlaşıldı.Başkan Özbek’in, kısa süre önce Luce ile tekrar temas kurduğu ortaya çıktı. Öyle ki 72 yaşındaki teknik adamın, Türkiye’de yaşayan yakın bir dostuna, “Galatasaray’la anlaştım, bekliyorum” dediği öğrenildi. Kurt hoca ile resmi anlaşma yapılması için Sarı-Kırmızılı yönetimin Tudor’la yolları ayırma formülü üzerinde durduğu belirtiliyor. Hırvat hocanın Galatasaray’dan 1 milyon Euro tazminat talep ettiği, Özbek ve kurmaylarının işi 400 bin Euro’ya bitirmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.Bu arada Lucescu’nun, Özbek’le yaptığı prensip anlaşmasında para konusunu gündeme bile getirmediği öğrenildi. Galatasaray’ın taraftarla bütünleşmesi ve Florya’da huzurlu bir ortam sağlanması halinde çok büyük başarılara imza atacağını kaydeden Luce, aynı zamanda oğlu Razvan Lucescu’yu da yardımcı antrenör olarak Galatasaray’a getirecek. Tecrübeli teknik adamın, görüşme sırasında Özbek’e şampiyonluk sözü bile verdiği iddia ediliyor.