Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Mircea Lucescu: Galatasaray'la anlaştım

Östersunds hezimeti sonrası her ne kadar Galatasaray Yönetimi’nden, “Tudor’la devam” kararı çıksa da, kapalı kapılar ardında Lucescu girişiminin devam ettiği öğrenildi. Luce’nin Türkiye’de yaşayan bir dostuna, “Galatasaray’la anlaştım” dediği bildirildi. İşte detaylar...

26 Temmuz 2017, Çarşamba 12:29 Yorum Yaz
A+ A-
Galatasaray’da Mircea Lucescu defteri henüz kapanmadı... Takım Avrupa Ligi’nde Östersunds’a elenince kredisini tamamen tüketen İgor Tudor’la geçtiğimiz günlerde, “Yola devam” kararı çıksa da kazın ayağının öyle olmadığı anlaşıldı.

Başkan Özbek’in, kısa süre önce Luce ile tekrar temas kurduğu ortaya çıktı. Öyle ki 72 yaşındaki teknik adamın, Türkiye’de yaşayan yakın bir dostuna, “Galatasaray’la anlaştım, bekliyorum” dediği öğrenildi. Kurt hoca ile resmi anlaşma yapılması için Sarı-Kırmızılı yönetimin Tudor’la yolları ayırma formülü üzerinde durduğu belirtiliyor. Hırvat hocanın Galatasaray’dan 1 milyon Euro tazminat talep ettiği, Özbek ve kurmaylarının işi 400 bin Euro’ya bitirmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.

Luce para konuşmadı

Bu arada Lucescu’nun, Özbek’le yaptığı prensip anlaşmasında para konusunu gündeme bile getirmediği öğrenildi. Galatasaray’ın taraftarla bütünleşmesi ve Florya’da huzurlu bir ortam sağlanması halinde çok büyük başarılara imza atacağını kaydeden Luce, aynı zamanda oğlu Razvan Lucescu’yu da yardımcı antrenör olarak Galatasaray’a getirecek. Tecrübeli teknik adamın, görüşme sırasında Özbek’e şampiyonluk sözü bile verdiği iddia ediliyor.


Galatasaray

Galatasaray Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
melmas 26 Temmuz 2017 Çarşamba 03:10

Lucescu'dan sonra Sneijder de geri gelirse Dursun Özbek'i affedebilirim. Sneijder hala sosyal medya hesaplarındaki Galatasaray formalı resimlerini kaldırmadı, kimseye imza atmadı ve Tudor'un ayrılmasını bekliyormuş.

clearfix
mektebimulkiyeli_gsUA 26 Temmuz 2017 Çarşamba 03:19

lucescu gelsin hele tudoru yemek kolay başımızda luce olursa , en azından umutvari bir hal alabilir gidişat.

TÜM YORUMLAR

clearfix
ramgs 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:45

abi yasina basina bakmayin tudora tas cikartir verin abime 3 milyon euro her turlu temizlesin takimi bi duzluge cikartsin bence tudora vereceginiz paranin iki katini verin pisman olmayin isterse 75 yasinda olsun biktik sacma sapan TD lerden son ornegi tudor....

clearfix
ramgs 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:46

beyhude, senin icin mert gunok alindi daha ne istiyorsun :))

clearfix
GummaUmmA 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:48

Alllaaahhhıııımmmm nolur böyle bişey olsun. Tudor iyi bi insan iyi bi td olabilir ama bu yaşta ve bu tecrübe ile gs nin başında olması saçmalık. Gitsin takılsın 3 5 yıl sonra gelsin yine ama 39 yaşında yıldız oyuncu harcayarak prim ve karizma kazanmak ucuz hareketler. Viva Sneijder ??

clearfix
llxkingxll 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:26

Acilen kanat, orta saha ve sol bek bölgelerine transfer yapılması ve hızlıca takıma adapte edilmeleri gerekiyor gelecek oyuncuların lig için.

clearfix
enesteo 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:23

Luce gelirse bu yil sampiyon yapamaz. Adam geri zekalimi oturmus takim Besiktas varken bu yil icin söz versin.

clearfix
fatih_ercan 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:12

Lucescu ve sneijder gelirse, bir de sol bek ve ön libero. Ayrıca bu selçuk tan kurtulamıcaz mı? Tolga eren yasin rodriguesle bu iş olmaz. Türk futbolunun gelişimini diliyorum.

clearfix
Furkan_74 26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:17

Galatasaraya büyük fayda sağlar. Tudora bakın adam elenmiş havuz keyfi yapıyor FB Taraftarı olarak benim bile gücüme gitti.Türk takımlarına böyle şeyler olmamalı.

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 