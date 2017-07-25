Mircea Lucescu: Galatasaray'la anlaştım

Lucescu'dan sonra Sneijder de geri gelirse Dursun Özbek'i affedebilirim. Sneijder hala sosyal medya hesaplarındaki Galatasaray formalı resimlerini kaldırmadı, kimseye imza atmadı ve Tudor'un ayrılmasını bekliyormuş.
Lucescu'dan sonra Sneijder de geri gelirse Dursun Özbek'i affedebilirim. Sneijder hala sosyal medya hesaplarındaki Galatasaray formalı resimlerini kaldırmadı, kimseye imza atmadı ve Tudor'un ayrılmasını bekliyormuş.
lucescu gelsin hele tudoru yemek kolay başımızda luce olursa , en azından umutvari bir hal alabilir gidişat.
abi yasina basina bakmayin tudora tas cikartir verin abime 3 milyon euro her turlu temizlesin takimi bi duzluge cikartsin bence tudora vereceginiz paranin iki katini verin pisman olmayin isterse 75 yasinda olsun biktik sacma sapan TD lerden son ornegi tudor....
beyhude, senin icin mert gunok alindi daha ne istiyorsun :))
Alllaaahhhıııımmmm nolur böyle bişey olsun. Tudor iyi bi insan iyi bi td olabilir ama bu yaşta ve bu tecrübe ile gs nin başında olması saçmalık. Gitsin takılsın 3 5 yıl sonra gelsin yine ama 39 yaşında yıldız oyuncu harcayarak prim ve karizma kazanmak ucuz hareketler. Viva Sneijder ??
Acilen kanat, orta saha ve sol bek bölgelerine transfer yapılması ve hızlıca takıma adapte edilmeleri gerekiyor gelecek oyuncuların lig için.
Luce gelirse bu yil sampiyon yapamaz. Adam geri zekalimi oturmus takim Besiktas varken bu yil icin söz versin.
Lucescu ve sneijder gelirse, bir de sol bek ve ön libero. Ayrıca bu selçuk tan kurtulamıcaz mı? Tolga eren yasin rodriguesle bu iş olmaz. Türk futbolunun gelişimini diliyorum.
Galatasaraya büyük fayda sağlar. Tudora bakın adam elenmiş havuz keyfi yapıyor FB Taraftarı olarak benim bile gücüme gitti.Türk takımlarına böyle şeyler olmamalı.