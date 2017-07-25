Beşiktaş'ta forvet atağı: Hem Negredo, hem Eder

ct23 ne yahu ajan ismi gibi :)) cenk de yazsan aynıydı :)) boş haberler bunlar, 2 forvet neden alsın takım. laf olsun torba dolsun işte.
ct23 ne yahu ajan ismi gibi :)) cenk de yazsan aynıydı :)) boş haberler bunlar, 2 forvet neden alsın takım. laf olsun torba dolsun işte.
Ne Eder'i Eder kim ya ? Negroda varken.Asıl sorunumuz defans arkadaşlar hazırlık maçlarında yediğimiz golleri görseniz ağlarsınız okadar basit goller yiyoruz ki...Stoper şart.
Şuan elimizdeki bilgilere bakarsak ikisi çok mantıksız olur Cenk ve Pektemek var.Ama CT23 Satilacaksa kimse mantıksız diyemez...
2 tane birden almazlar haber ciddi değil. O bir yana da, bir asıl santrafor alıp, bir de Pektemek'i gönderip yerine genç geleceği parlak potansiyelli bir yıldız adayı bulup 3. santrafor yapsak çok daha mantıklı. İyi arayıp tararsan buluyorsun bu tip oyuncular.
Maliyeti göz önüne alınınca gereksiz transfer olur ikisi özellikle yıllık ücreti Negredo alındığında cenk ve mustafa ile idare edilebilir ayrıca demba nında gelme durumu var o olursa mustafa da boşa çıkar kanat ve stoper için ayrılmalı bütçe
Cenk hazir bir forvet. Ben pek begenmiyorum ama performansi su an oldukca iyi. Satilmasi hata olur! Eder'i gec, aradigimiz oyuncu degil. Pektemek forvet degil. Besiktasta hic bir pozisyonda oynayacak kapasitede degil. Satilsin! Son 15 yilda iki forvetimiz oldu. I.Mansiz, Gomez. Digerleri fostu. Paraya kiyip adam gibi forvet alinmaz ise, Cenk 15-20 gol atacak ve orta sahadan gelen gollere bakacagiz. Sampiyonluga oynamak isteyen bir takim icin yetersiz. Sampiyonlar liginde cok cabuk havlu atariz! Negredo alinsin, ben begeniyorum!
kesinlikle negredo ,eder hiç bi zaman gerçek manada skorer olmadı kariyerinde , negredo işinize daha çok yarar, eder senede 10 gol atar en fazla negredo tabiki mukayese bile edilmez .cenk tosun ederden çok daha iyi oyuncu.
Eder iyi olurdu