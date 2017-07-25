Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Beşiktaş'ta forvet atağı: Hem Negredo, hem Eder

Transferde önceliği forvete veren Kartal, Alvaro Negredo ve Eder Lopes için büyük atak başlattı. Negredo için Valencia’ya 4 milyon Euro öneren Beşiktaş, Eder için Lille’den gelen 4 milyon Euro’luk isteğe ise 2.5 milyon Euro’luk karşılık verdi.

26 Temmuz 2017, Çarşamba 12:25 Yorum Yaz
A+ A-
Forvet transferi konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Siyah-Beyazlılar, hedefteki isimleri 2’ye indirdi. İlk olarak İspanya La Liga ekibi Valencia’nın formasını giyen Alvaro Negredo için temaslarda bulunan yönetim, tecrübeli futbolcu için kulübüyle pazarlıklara devam ediyor. 31 yaşındaki golcüyü kiralamak için yaptığı görüşmelerden, “İsterseniz bonservisiyle verelim” teklifi alması sonrasında bu öneriyi olumlu karşılayan Kartal, 7 milyon Euro’luk (28 milyon TL) isteğe, 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) cevap vermişti. Yıldız isim için pazarlıkların devam ettiği belirtilirken Valencia’nın bu oyuncusunu elinden çıkarmakta kararlı olduğu ve Negredo’nun sıradaki durağının Beşiktaş olduğu konuşuluyor.

2’si birden gelebilir

Fransa Lig 1 ekibi Lille forması giyen Eder Lopes için de girişimlerde bulunan Kartal, tecrübeli futbolcunun menacerinden maliyet raporu istemişti. Lille’in oyuncusu için 4 milyon Euro (16 milyon TL), Portekizli golcünün ise seneliği 3 milyon Euro’dan (12 milyon TL) üç yıllık anlaşma isteğinde bulunulması sonrasında Kartal, karşı teklif hazırladı. 29 yaşındaki futbolcu için yönetimin, oyuncuya ve kulübüne 2.5 milyon Euro’luk (10 milyon TL) öneri sunduğu belirtildi. Beşiktaş Yönetimi’nin, uygun şartların sağlanması halinde 2 futbolcuyu birden renklerine bağlayabileceği öğrenildi.         

Orhan Yıldırım

Beşiktaş

Beşiktaş Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 8 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
glaukos 26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:46

ct23 ne yahu ajan ismi gibi :)) cenk de yazsan aynıydı :)) boş haberler bunlar, 2 forvet neden alsın takım. laf olsun torba dolsun işte.

clearfix
yahu81 26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:27

Ne Eder'i Eder kim ya ? Negroda varken.Asıl sorunumuz defans arkadaşlar hazırlık maçlarında yediğimiz golleri görseniz ağlarsınız okadar basit goller yiyoruz ki...Stoper şart.

TÜM YORUMLAR

clearfix
71Cellow 26 Temmuz 2017 Çarşamba 03:18

Şuan elimizdeki bilgilere bakarsak ikisi çok mantıksız olur Cenk ve Pektemek var.Ama CT23 Satilacaksa kimse mantıksız diyemez...

clearfix
IcyAxe 26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:18

2 tane birden almazlar haber ciddi değil. O bir yana da, bir asıl santrafor alıp, bir de Pektemek'i gönderip yerine genç geleceği parlak potansiyelli bir yıldız adayı bulup 3. santrafor yapsak çok daha mantıklı. İyi arayıp tararsan buluyorsun bu tip oyuncular.

clearfix
HasanBalkaya 26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:33

Maliyeti göz önüne alınınca gereksiz transfer olur ikisi özellikle yıllık ücreti Negredo alındığında cenk ve mustafa ile idare edilebilir ayrıca demba nında gelme durumu var o olursa mustafa da boşa çıkar kanat ve stoper için ayrılmalı bütçe

clearfix
44istanbul2 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:04

Cenk hazir bir forvet. Ben pek begenmiyorum ama performansi su an oldukca iyi. Satilmasi hata olur! Eder'i gec, aradigimiz oyuncu degil. Pektemek forvet degil. Besiktasta hic bir pozisyonda oynayacak kapasitede degil. Satilsin! Son 15 yilda iki forvetimiz oldu. I.Mansiz, Gomez. Digerleri fostu. Paraya kiyip adam gibi forvet alinmaz ise, Cenk 15-20 gol atacak ve orta sahadan gelen gollere bakacagiz. Sampiyonluga oynamak isteyen bir takim icin yetersiz. Sampiyonlar liginde cok cabuk havlu atariz! Negredo alinsin, ben begeniyorum!

clearfix
mektebimulkiyeli_gsUA 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:58

kesinlikle negredo ,eder hiç bi zaman gerçek manada skorer olmadı kariyerinde , negredo işinize daha çok yarar, eder senede 10 gol atar en fazla negredo tabiki mukayese bile edilmez .cenk tosun ederden çok daha iyi oyuncu.

clearfix
Basel34 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:55

Eder iyi olurdu

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 