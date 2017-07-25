Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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Aykut Kocaman: Galibiyet serimiz başlıyor

Aykut Kocaman, Sturm Graz maçı için oyuncularını hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlıyor. Kocaman, öğrencilerine yaptığı konuşmada, “Graz’da galibiyet serimiz başlayacak. Sizden isteğim, maç dışında her şeyi unutmanız” dedi.

26 Temmuz 2017, Çarşamba 08:39 Yorum Yaz
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Fenerbahçe, 2017-18 sezonuna yarın Avrupa Ligi’nde oynayacağı Sturm Graz maçıyla başlayacak. Sarı-Lacivertliler’de teknik patron Aykut Kocaman, gece gündüz demeden bu önemli karşılaşma için mesai harcıyor. Başarılı teknik adam takımını sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da bu kritik sınava hazırlamaya çalışıyor. Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda rakiple ilgili teknik ve taktik bilgiler veriyor. Bunun yanı sıra motive edici sohbetler gerçekleştiriyor.

‘Kulaklarınızı tıkayın’

Sarı-Lacivertliler, oynadığı hazırlık maçlarının hiçbirini kazanamamıştı. Aykut Kocaman, bu karşılaşmalarda alınan sonuçların bir önemi olmadığını dile getirerek, “Bizim için sezon Graz’da başlayacak. Bu mücadele için hep birlikte en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sizden en önemli isteğim; başta transfer dedikoduları olmak üzere her şeye kulaklarınızı tıkamanız. Tamamen Sturm Graz mücadelesine odaklanmanız” ifadelerini kullandı.

‘Size güvenim tam’

52 yaşındaki teknik adam, “İki aşamalı bir maça çıkacağız. Evet, deplasmanda beraberlik bile avantaj sayılabilir. Ancak sahaya çıkarken tek düşüncemiz kazanmak olacak. Yeni sezondaki zorlu yürüyüşümüze galibiyetle başlayacağız. Bu konuda sizlere güvenim tam” diye konuştu.

Yusuf Dursun
Fenerbahçe

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