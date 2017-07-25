Aykut Kocaman: Galibiyet serimiz başlıyor Aykut Kocaman, Sturm Graz maçı için oyuncularını hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlıyor. Kocaman, öğrencilerine yaptığı konuşmada, “Graz’da galibiyet serimiz başlayacak. Sizden isteğim, maç dışında her şeyi unutmanız” dedi.

Erdem Bayramiç

, 2017-18 sezonuna yarın Avrupa Ligi’nde oynayacağı Sturm Graz maçıyla başlayacak. Sarı-Lacivertliler’de teknik patron, gece gündüz demeden bu önemli karşılaşma için mesai harcıyor. Başarılı teknik adam takımını sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da bu kritik sınava hazırlamaya çalışıyor. Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda rakiple ilgili teknik ve taktik bilgiler veriyor. Bunun yanı sıra motive edici sohbetler gerçekleştiriyor.Sarı-Lacivertliler, oynadığı hazırlık maçlarının hiçbirini kazanamamıştı. Aykut Kocaman, bu karşılaşmalarda alınan sonuçların bir önemi olmadığını dile getirerek, “Bizim için sezon Graz’da başlayacak. Bu mücadele için hep birlikte en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sizden en önemli isteğim; başta transfer dedikoduları olmak üzere her şeye kulaklarınızı tıkamanız. Tamamen Sturm Graz mücadelesine odaklanmanız” ifadelerini kullandı.52 yaşındaki teknik adam, “İki aşamalı bir maça çıkacağız. Evet, deplasmanda beraberlik bile avantaj sayılabilir. Ancak sahaya çıkarken tek düşüncemiz kazanmak olacak. Yeni sezondaki zorlu yürüyüşümüze galibiyetle başlayacağız. Bu konuda sizlere güvenim tam” diye konuştu.