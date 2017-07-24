Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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ÖZET | Club Brugge - Başakşehir maç sonucu: 3-3

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Medipol Başakşehir, bu akşam Club Brugge’e konuk oldu. Başakşehir, 2-0 geriye düştüğü mücadelede inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak skoru 3-2'ye getirse de 78. dakikada Denswil'in frikikten attığı gole engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Temsilcimiz bu skorla ikinci maç öncesi avantajı kaptı.

27 Temmuz 2017, Perşembe 13:25 Yorum Yaz
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Medipol Başakşehir’in, Şampiyonlar Ligi macerası müthiş başladı. Başakşehir Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge’e konuk oldu. Temsilcimiz 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-3'lük beraberlikle avantajı kaptı.

Brugge dakika 5'de Dennis'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Stefano Denswil frikikten attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda ise adeta Başakşehir rüzgarı esti.

Temsilcimiz önce Başakşehir dakika 59'da Mossoro'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Bu golden 4 dakika sonra yeni transfer Elia skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Başakşehir  74'de Mossoro ile öne geçti. Başakşehir, 78. dakikada Denswil'in frikikten attığı gole engel olamadı ve maç 3-3 sona erdi.

Club Brugge - Başakşehir maçından dakikalar...

Club Brugge - Başakşehir maçında ilk düdük çaldı. 

GOL | Brugge dakika 5'de Dennis'in attığı golle skoru 1-0 yaptı. 

Başakşehir bu dakikalarda etkili gelse de Brugge topa daha çok hakim olan taraf. 



GOL | Malesef temsilcimiz ikinci golü yedi. Stefano Denswil frikikten attığı golle skoru 2-0'a getirdi. 

Maçta ilk 30 dakika geride kaldı. Başakşehir 2. golden sonra baskı kursa da aradığı pozisyonları bulamıyor. 

Başakşehir dakika 33'de Elia ile etkili geldi. Elia'nın sert şutu az farklı auta çıktı. 

Başakşehir dakika 37'de çok tehlikeli geldi. Adebayor pasını Visca'ya attı. Visca'nın sağ çaprazdan çektiği sert şut az farklı auta çıktı. 



Başakşehir dakika 44'de yine çok tehlikeli geldi. Elia soldan pasını Visca'ya aktardı. Visca'nın volesi kalecide kaldı. 

Maçta ilk yarı 2-0 sona erdi. 

İkinci yarı başladı. 

GOOOLLLL | Başakşehir dakika 59'da Mossoro'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi. 



GOLLLLLL | Temsilcimiz 4 dakikada 2 gol buluyor. Elia skoru 2-2'ye getirdi. 

İnanılmaz geri dönüş!

GOLLLL | Başakşehir dakika 74'de Mossoro ile öne geçiyor! Skor şimdi 3-2.

GOL | Brugge dakika 78'de Stefano Denswil'in frikikten attığı golle skoru 3-3 yaptı.

Maç 3-3 sona erdi. 


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YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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black-eagle14 26 Temmuz 2017 Çarşamba 01:02

bol sanslar

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kutluayfb 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:36

Kalbimiz seninle Başakşehir

TÜM YORUMLAR

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ultraslan1985HH 27 Temmuz 2017 Perşembe 01:24

Kendinizi birsey sanmayin gs yillarca yapti siz izledigin aglaya aglaya son yillarda iyi gitmesekde geri döneceyiz oraya kadar oynayin biraz clubb bruggeyle bizim gibi dünya devleriyle eslesin yenin tamam diyecem

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fatak26 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:02

geçen sene şampiyon olurken Başakşehir in hakkını yiyen bjk liler mi desem ezikler mi bilemedim! fakir edebiyatı yapmayı kesin artık!

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fear06 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:00

Frikikten yediği goller kötüydü, Türkiye' de tur gelir büyük olasılıkla...

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casidream 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:52

Visca ve Volkan biraz formda olsa maç Başakşehirindi

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mahmutardac 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:15

Oksuruk surubuna elenen takimin taraftari da yazmis. Bide biz yaptik falan demis :D

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serkankr 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:48

Galatasaraylılara duyurudur:Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık.

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Devir_besiktas_devri 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:57

Basaksehir yine ikinci olur bu sezon! Fb ve gs dusunsun atik ;-)

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