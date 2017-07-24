ÖZET | Club Brugge - Başakşehir maç sonucu: 3-3

Brugge dakika 5'de Dennis'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Stefano Denswil frikikten attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda ise adeta Başakşehir rüzgarı esti.
Temsilcimiz önce Başakşehir dakika 59'da Mossoro'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Bu golden 4 dakika sonra yeni transfer Elia skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Başakşehir 74'de Mossoro ile öne geçti. Başakşehir, 78. dakikada Denswil'in frikikten attığı gole engel olamadı ve maç 3-3 sona erdi.
Club Brugge - Başakşehir maçından dakikalar...
Club Brugge - Başakşehir maçında ilk düdük çaldı.
GOL | Brugge dakika 5'de Dennis'in attığı golle skoru 1-0 yaptı.
Başakşehir bu dakikalarda etkili gelse de Brugge topa daha çok hakim olan taraf.
GOL | Malesef temsilcimiz ikinci golü yedi. Stefano Denswil frikikten attığı golle skoru 2-0'a getirdi.
Maçta ilk 30 dakika geride kaldı. Başakşehir 2. golden sonra baskı kursa da aradığı pozisyonları bulamıyor.
Başakşehir dakika 33'de Elia ile etkili geldi. Elia'nın sert şutu az farklı auta çıktı.
Başakşehir dakika 37'de çok tehlikeli geldi. Adebayor pasını Visca'ya attı. Visca'nın sağ çaprazdan çektiği sert şut az farklı auta çıktı.
Başakşehir dakika 44'de yine çok tehlikeli geldi. Elia soldan pasını Visca'ya aktardı. Visca'nın volesi kalecide kaldı.
Maçta ilk yarı 2-0 sona erdi.
İkinci yarı başladı.
GOOOLLLL | Başakşehir dakika 59'da Mossoro'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
GOLLLLLL | Temsilcimiz 4 dakikada 2 gol buluyor. Elia skoru 2-2'ye getirdi.
İnanılmaz geri dönüş!
GOLLLL | Başakşehir dakika 74'de Mossoro ile öne geçiyor! Skor şimdi 3-2.
GOL | Brugge dakika 78'de Stefano Denswil'in frikikten attığı golle skoru 3-3 yaptı.
Maç 3-3 sona erdi.