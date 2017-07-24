ÖZET | Club Brugge - Başakşehir maç sonucu: 3-3 Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Medipol Başakşehir, bu akşam Club Brugge’e konuk oldu. Başakşehir, 2-0 geriye düştüğü mücadelede inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak skoru 3-2'ye getirse de 78. dakikada Denswil'in frikikten attığı gole engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Temsilcimiz bu skorla ikinci maç öncesi avantajı kaptı.

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Özgür Yedek

’in, Şampiyonlar Ligi macerası müthiş başladı.Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi’e konuk oldu. Temsilcimiz 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-3'lük beraberlikle avantajı kaptı.Brugge dakika 5'de Dennis'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Stefano Denswil frikikten attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda ise adeta Başakşehir rüzgarı esti.Temsilcimiz önce Başakşehir dakika 59'da Mossoro'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Bu golden 4 dakika sonra yeni transfer Elia skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Başakşehir 74'de Mossoro ile öne geçti. Başakşehir, 78. dakikada Denswil'in frikikten attığı gole engel olamadı ve maç 3-3 sona erdi.maçında ilk düdük çaldı.| Brugge dakika 5'de Dennis'in attığı golle skoru 1-0 yaptı.Başakşehir bu dakikalarda etkili gelse de Brugge topa daha çok hakim olan taraf.| Malesef temsilcimiz ikinci golü yedi. Stefano Denswil frikikten attığı golle skoru 2-0'a getirdi.Maçta ilk 30 dakika geride kaldı. Başakşehir 2. golden sonra baskı kursa da aradığı pozisyonları bulamıyor.dakika 33'de Elia ile etkili geldi. Elia'nın sert şutu az farklı auta çıktı.dakika 37'de çok tehlikeli geldi. Adebayor pasını Visca'ya attı. Visca'nın sağ çaprazdan çektiği sert şut az farklı auta çıktı.dakika 44'de yine çok tehlikeli geldi. Elia soldan pasını Visca'ya aktardı. Visca'nın volesi kalecide kaldı.Maçta ilk yarı 2-0 sona erdi.İkinci yarı başladı.| Başakşehir dakika 59'da Mossoro'nun attığı golle skoru 2-1'e getirdi.| Temsilcimiz 4 dakikada 2 gol buluyor. Elia skoru 2-2'ye getirdi.| Başakşehir dakika 74'de Mossoro ile öne geçiyor! Skor şimdi 3-2.| Brugge dakika 78'de Stefano Denswil'in frikikten attığı golle skoru 3-3 yaptı.Maç 3-3 sona erdi.