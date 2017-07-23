SON DAKİKA! Beşiktaş Negredo ile anlaşmaya vardı Uzun süredir forvet arayışını sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlı ekip İspanyol golcü ile anlaşmaya vardı.

Fikret Orman ve transfer As başkanı Umut Güner ünlü oyuncu Negredo'nun işini bitirdi. Teknik direktör Şenol Güneş bu transfere çok sevindiğini belirterek kadrosunun şekillenmeye başladığını vurguladı.



Alvaro Negredo kimdir?



Alvaro Negredo, 20 Ağustos 1985 tarihinde İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya gelmiştir. tıpkı diğer iki abisi gibi futbola merak salan Alvaro, kariyerine İspanya'nın köklü kulüplerinden Rayo Vallecano'nun altyapısında başlamıştır.



2005 yılında Rayo Vallecano'dan Real Madrid'in yedek takımına bonservissiz olarak transfer olan Alvaro Negredo, 2 yıl sonra 3 Milyon Euro bonservis bedeli ile Almeria kulübüne transfer olmuştur. Ancak, Negredo'nun Almeria'daki yükselişi, Sevilla tarafından fark edilmiş ve 2009 yılında, 2 yıl sonra 15 Milyon Euro gibi bir bedelle transfer edilmesiyle sonuçlanmıştır.



Transfer olduğu her takımda elinden gelenin en iyisini yapmaya çabalayan Alvaro Negredo, Sevilla'daki başarısının ardından, yeni bir yapılanma içerisinde olan İngiliz Manchester City takımına 25 Milyon Euro gibi bir bedelle transfer olmuştur.



İngiliz ekibinde 1 yıl top koşturduktan sonra, ertesi yıl Valencia'ya bir yıl kiralanan Negredo, İspanyol kulübü tarafından 2015 yılında 28 Milyon Euro'ya transfer edilmiştir.



2016 yılında yeniden İngiltere'ye kiralanan yıldız oyuncu, Middlesbrough'ta bir yıl geçirdikten sonra yeniden kulübü Valencia'ya dönmüştür.



1,86 boyunda sol ayağına hakim olan Alvaro Negredo, santrafor mevkisinde forma giymektedir. (Hürriyet)

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Ayşenur Afyon Beşiktaş kulübü başkanıve transfer As başkanıünlü oyuncu'nun işini bitirdi. Teknik direktörbu transfere çok sevindiğini belirterek kadrosunun şekillenmeye başladığını vurguladı., 20 Ağustos 1985 tarihinde İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya gelmiştir. tıpkı diğer iki abisi gibi futbola merak salan Alvaro, kariyerine İspanya'nın köklü kulüplerinden Rayo Vallecano'nun altyapısında başlamıştır.2005 yılında Rayo Vallecano'dan Real Madrid'in yedek takımına bonservissiz olarak transfer olan Alvaro Negredo, 2 yıl sonra 3 Milyon Euro bonservis bedeli ile Almeria kulübüne transfer olmuştur. Ancak, Negredo'nun Almeria'daki yükselişi, Sevilla tarafından fark edilmiş ve 2009 yılında, 2 yıl sonra 15 Milyon Euro gibi bir bedelle transfer edilmesiyle sonuçlanmıştır.Transfer olduğu her takımda elinden gelenin en iyisini yapmaya çabalayan Alvaro Negredo, Sevilla'daki başarısının ardından, yeni bir yapılanma içerisinde olan İngiliz Manchester City takımına 25 Milyon Euro gibi bir bedelle transfer olmuştur.İngiliz ekibinde 1 yıl top koşturduktan sonra, ertesi yıl Valencia'ya bir yıl kiralanan Negredo, İspanyol kulübü tarafından 2015 yılında 28 Milyon Euro'ya transfer edilmiştir.2016 yılında yeniden İngiltere'ye kiralanan yıldız oyuncu, Middlesbrough'ta bir yıl geçirdikten sonra yeniden kulübü Valencia'ya dönmüştür.1,86 boyunda sol ayağına hakim olan Alvaro Negredo, santrafor mevkisinde forma giymektedir. (Hürriyet)

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