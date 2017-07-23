Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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SON DAKİKA! Beşiktaş Negredo ile anlaşmaya vardı

Uzun süredir forvet arayışını sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlı ekip İspanyol golcü ile anlaşmaya vardı.

26 Temmuz 2017, Çarşamba 15:45 Yorum Yaz
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Beşiktaş kulübü başkanı Fikret Orman ve transfer As başkanı Umut Güner ünlü oyuncu Negredo'nun işini bitirdi. Teknik direktör Şenol Güneş bu transfere çok sevindiğini belirterek kadrosunun şekillenmeye başladığını vurguladı.

Alvaro Negredo kimdir?

Alvaro Negredo, 20 Ağustos 1985 tarihinde İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya gelmiştir. tıpkı diğer iki abisi gibi futbola merak salan Alvaro, kariyerine İspanya'nın köklü kulüplerinden Rayo Vallecano'nun altyapısında başlamıştır.

2005 yılında Rayo Vallecano'dan Real Madrid'in yedek takımına bonservissiz olarak transfer olan Alvaro Negredo, 2 yıl sonra 3 Milyon Euro bonservis bedeli ile Almeria kulübüne transfer olmuştur. Ancak, Negredo'nun Almeria'daki yükselişi, Sevilla tarafından fark edilmiş ve 2009 yılında, 2 yıl sonra 15 Milyon Euro gibi bir bedelle transfer edilmesiyle sonuçlanmıştır.

Transfer olduğu her takımda elinden gelenin en iyisini yapmaya çabalayan Alvaro Negredo, Sevilla'daki başarısının ardından, yeni bir yapılanma içerisinde olan İngiliz Manchester City takımına 25 Milyon Euro gibi bir bedelle transfer olmuştur.

İngiliz ekibinde 1 yıl top koşturduktan sonra, ertesi yıl Valencia'ya bir yıl kiralanan Negredo, İspanyol kulübü tarafından 2015 yılında 28 Milyon Euro'ya transfer edilmiştir.

2016 yılında yeniden İngiltere'ye kiralanan yıldız oyuncu, Middlesbrough'ta bir yıl geçirdikten sonra yeniden kulübü Valencia'ya dönmüştür.

1,86 boyunda sol ayağına hakim olan Alvaro Negredo, santrafor mevkisinde forma giymektedir. (Hürriyet)
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YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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zaf-2 23 Temmuz 2017 Pazar 14:08

müthiş transfer bu yılda diger takımlar nal toplayacak şampiyon açık ara ile beşiktaş olur

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sarbi 23 Temmuz 2017 Pazar 15:11

Negredo lens Miranda Galacticos oluruz bir anda yeni sezonda daha da cilginiz bizi seyretmeye devam renkliler

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TolgaNy1903 23 Temmuz 2017 Pazar 17:57

Ultraaslan cahil oldugun cok belli gelissin diye negredomu geliscek emin ol gomisten 10 gomlek ustun bi oyuncu gomisin top takimi ne adam citye oynamis git futbol izle birqz yorum yapmadan once sinanla koyaslicak kadar cahilsn

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19fanatikkartal03 23 Temmuz 2017 Pazar 18:03

larserhan...sen renklilerin sayfasına takıl...Burada yerler seni ;))

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brk77 23 Temmuz 2017 Pazar 19:05

çok maçını izledim. christian benteke olmadıktan sonra alternatifler arasında en iyisi..şampiyonluk için yeterli.

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fear06 23 Temmuz 2017 Pazar 23:07

Helal!!! Şu şartlarda oldukça iyi bir transfer...

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HasanBalkaya 23 Temmuz 2017 Pazar 23:45

İsmi anılan oyuncuların arasında sistemimize en iyi uyum sağlayacak kişi 20 golu rahat var ama daha da önemlisi attıracakta taliscaya babele hatta Q7 çok gol attıracak GÖRECEKSİNİZ bu sene !!!

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Devir_besiktas_devri 24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:08

Renkliler kuduruyor hahahahahahahahahaha

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brk77 24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:47

Beşiktaş bu haliyle transfer yapmasa bile renklilerin kafasını sudan çıkarmaz

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