(ÖZET) Sturm Graz - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1'le geçti, play off turuna kalma yolunda büyük avantaj elde etti. Aykut Kocaman da bu sezonki ilk resmi maçında galibiyet almış oldu. Sturm Graz'ın 10. dakikadaki golüne, 29'da Maresic (kk) ve 35'te Neustadter'le karşılık veren Sarı Lacivertliler'de Valbuena, Dirar ve Ahmethan köse maça ilk 11'de başladı.

90 + / Hakan Ateşler - Fanatik.com.tr



Oyuna değil, sonuca bak!



Sturm Graz'ı 2-1'le geçip, play off turu için kapıyı araladı.



90 dakika boyunca çok da iyi bir oyun sergilememesine karşın kalite farkıyla rakibini mağlup eden Kanarya'da yeni transfer Mathieu Valbuena ve Alper Potuk iyi oyunlarıyla hazır olduklarını gösterdiler, alkış aldılar.



Hasan Ali ve Şener, kanatlardan hiçbir şekilde destek veremeyip vasatı aşamazken, maça ilk 11'de başlayan genç forvet Ahmethan Köse ise mücadeleci oyuncuyla takdir topladı.



Maçtan dakikalar...



9. dakikada Valbuena'nın soldan ortasına Alper Potuk içeride kafayı vuramadı.



10. dakikada Sturm Graz, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Gol 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Stefan Hierlander'den geldi.



Sol kanattan Thorsten Röcher'in yaptığı ortada top herkesi aştı ve ceza alanı içinde kaldı. Gerilerden gelen Hierlander çok düzgün vurdu ve Volkan Demirel'i avladı.



Karşılaşmada ilk 15 dakika geride kalırken, Fenerbahçe istenilen futbolu oynamaktan çok uzak.



27. dakikada Sturm Graz ikinci gole çok yaklaştı.



Sturm Graz'ın sol beki Marvin Potzmann, sol çaprazdan sağ ayağıyla vurdu, kolay topu Volkan Demirel sektirince büyük tehlike oluştu ancak Skrtel son anda araya girip topu uzaklaştırdı.



29. dakikada Fenerbahçe maçta beraberliği yakaladı.



Alper Potuk, harika çalımlarla sağ kanattan geldi ve ortaya çıakrdı. Topa müdahale etmek isteyen 17 yaşındaki stoper Dario Maresic, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi ve maça eşitlik geldi.



35. dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı kornerde, Roman Neustadter, müthiş bir kafa vuruşuyla golü attı ve takımını 2-1 öne geçirdi.



İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşmada ikinci yarı başladı.



55. dakikada Nabil Dirar'ın çektiği harika şut üstten az farkla auta gitti.



59'da sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçti. Valbuena'nın ortası ile ön direkte buluşan Roman Neustadter'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.



66'da Marvin Potzmann'ın pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Peter Zulj'un çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.



74. dakikada Feneebahçe'de Nabil Dirar'ın yerine Mehmet Topal oyuna girdi.



76'da da genç forvet Ahmethan Köse alkışlarla yerini yeni transfer Mauricio Isla'ya bıraktı.



90'da Sturm Graz beraberlik golüne çok yaklaştı. Fabian Koch'un sol çaprazdan çektiği şut Neustadter'e çarpınca yön değiştirdi, ve kontrpiyede kalan Volkan Demirel'in ayaklarına çarpıp oyuna geri döndü. İki takımın maç kadroları:



Sturm Graz:



Jorg Siebenhandl - Marvin Potzmann - Fabian Koch - Charalampos Lykogiannis - Dario Maresic - Sandi Lovric - Deni Alar - Stefan Hierlander - Thorsten Röcher - Peter Zulj - Philipp Zulechner



Yedekler



Christian Gratzei - Patrick Puchegger - Michael John Lema - James Jeggo - Philipp Huspek - Romano Schmid - Fabian Schubert



Fenerbahçe:



Volkan Demirel - Hasan Ali Kaldırım - Roman Neustadter - Şener Özbayraklı - Martin Skrtel - Alper Potuk - Mathieu Valbuena - Nabil Dirar - Ozan Tufan - Josef De Souza - Ahmethan Köse



Yedekler:



Carlos Kameni - İsmail Köybaşı - Aatif Chahechouhe - Mauricio Isla - Mehmet Ekici - Mehmet Topal - Miroslav Stoch Hakan Ateşler UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe , deplasmanda'ı 2-1'le geçip, play off turu için kapıyı araladı.90 dakika boyunca çok da iyi bir oyun sergilememesine karşın kalite farkıyla rakibini mağlup eden'da yeni transfer Mathieu Valbuena ve Alper Potuk iyi oyunlarıyla hazır olduklarını gösterdiler, alkış aldılar.ve, kanatlardan hiçbir şekilde destek veremeyip vasatı aşamazken, maça ilk 11'de başlayan genç forvetise mücadeleci oyuncuyla takdir topladı.9. dakikada'nın soldan ortasına Alper Potuk içeride kafayı vuramadı.10. dakikadakarşısında 1-0 öne geçti. Gol 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu'den geldi.Sol kanattan Thorsten Röcher'in yaptığı ortada top herkesi aştı ve ceza alanı içinde kaldı. Gerilerden gelen Hierlander çok düzgün vurdu ve Volkan Demirel'i avladı.Karşılaşmada ilk 15 dakika geride kalırken,istenilen futbolu oynamaktan çok uzak.27. dakikada Sturm Graz ikinci gole çok yaklaştı.'ın sol beki Marvin Potzmann, sol çaprazdan sağ ayağıyla vurdu, kolay topu Volkan Demirel sektirince büyük tehlike oluştu ancak Skrtel son anda araya girip topu uzaklaştırdı.29. dakikada Fenerbahçe maçta beraberliği yakaladı., harika çalımlarla sağ kanattan geldi ve ortaya çıakrdı. Topa müdahale etmek isteyen 17 yaşındaki stoper Dario Maresic, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi ve maça eşitlik geldi.35. dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı kornerde, Roman Neustadter, müthiş bir kafa vuruşuyla golü attı ve takımını 2-1 öne geçirdi.İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Karşılaşmada ikinci yarı başladı.55. dakikada Nabil Dirar'ın çektiği harika şut üstten az farkla auta gitti.59'da sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçti. Valbuena'nın ortası ile ön direkte buluşan Roman Neustadter'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.66'da Marvin Potzmann'ın pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Peter Zulj'un çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.74. dakikada Feneebahçe'de Nabil Dirar'ın yerine Mehmet Topal oyuna girdi.76'da da genç forvet Ahmethan Köse alkışlarla yerini yeni transfer Mauricio Isla'ya bıraktı.90'da Sturm Graz beraberlik golüne çok yaklaştı. Fabian Koch'un sol çaprazdan çektiği şut Neustadter'e çarpınca yön değiştirdi, ve kontrpiyede kalan Volkan Demirel'in ayaklarına çarpıp oyuna geri döndü.

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