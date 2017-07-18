Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

İstanbul'da yağmur devam edecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uyarıda "Yapılan son tahminlere göre; Bu gece 03:00'dan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor." dendi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Marmara’da gece yarısı yağışın etkisini artıracağı uyarısında bulundu. AFAD’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marmara’da yağışın gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin edildiği belirtilerek, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarısında bulunuldu.
İstanbul hava durumu 28 Temmuz
Meteoroloji genel müdürlüğü uyarıda bulundu: İstanbul genelinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların; İstanbul Anadolu Yakası, Yalova ve Kocaeli (Çayırova, Gebze, Darıca, Körfez, Derince, Karamürsel, Gölcük) çevrelerinde de yer yer kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak?
Öncelikle Edirne ve Kırklareli’nde öğle saatlerinde görülecek sağanak yağmurun akşam saatlerinde saat 20.00-21.00 civarında İstanbul’a ulaşması bekleniyor.