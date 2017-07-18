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28 Temmuz 2017 Cuma
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Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

Meteoroloji'den İstanbullulara son dakika yağış uyarısı geldi. Bugün saat 18.00 sularında başlayan yağmurlar gece saat 03.00'de başlayacak ve sabah saatlerinde etkisini gösterecek. Yağmurun bugün gün içerisinde de etkisini göstermesi bekleniyor. Ayrıca AFAD vatandaşları uyarmayı ihmal etmedi. 28 Temmuz İstanbul hava durumu haberimizde...

28 Temmuz 2017, Cuma 02:24 Yorum Yaz
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Son dakika İstanbul'a yağmur uyarısı! İstanbul bugün aşırı sağnak yağmur ile zor bir gün geçirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,  bugün de geceden başlayarak bütün gün sürecek  Marmara Bölgesinin batısında, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. 28 Temmuz İstanbul hava durumuna göre gece 03.00 sularında başlayacak sağnak yağmur gün boyu etkisini sürdürecek. AFAD’ın resmi Twitter hesabı da yağmura ilişkin uyarı da bulundu. 

İstanbul'da yağmur devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uyarıda "Yapılan son tahminlere göre; Bu gece 03:00'dan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor." dendi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Marmara’da gece yarısı yağışın etkisini artıracağı uyarısında bulundu. AFAD’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marmara’da yağışın gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin edildiği belirtilerek, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarısında bulunuldu.


İstanbul hava durumu 28 Temmuz


Meteoroloji genel müdürlüğü uyarıda bulundu: İstanbul genelinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların; İstanbul Anadolu Yakası, Yalova ve Kocaeli (Çayırova, Gebze, Darıca, Körfez, Derince, Karamürsel, Gölcük) çevrelerinde de yer yer kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.


 

İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak?


Öncelikle Edirne ve Kırklareli’nde öğle saatlerinde görülecek sağanak yağmurun akşam saatlerinde saat 20.00-21.00 civarında İstanbul’a ulaşması bekleniyor.
 

 

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