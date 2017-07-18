Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu Meteoroloji'den İstanbullulara son dakika yağış uyarısı geldi. Bugün saat 18.00 sularında başlayan yağmurlar gece saat 03.00'de başlayacak ve sabah saatlerinde etkisini gösterecek. Yağmurun bugün gün içerisinde de etkisini göstermesi bekleniyor. Ayrıca AFAD vatandaşları uyarmayı ihmal etmedi. 28 Temmuz İstanbul hava durumu haberimizde...

İstanbul'da yağmur devam edecek



İstanbul hava durumu 28 Temmuz

İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak?

Yakup Çınar

bugün aşırı sağnakile zor bir gün geçirdi.Genel Müdürlüğü, bugün de geceden başlayarak bütün gün sürecek Marmara Bölgesinin batısında, kuvvetli gök gürültülübeklendiğini açıkladı.na göre gece 03.00 sularında başlayacak sağnak yağmur gün boyu etkisini sürdürecek. AFAD’ın resmi Twitter hesabı da yağmura ilişkin uyarı da bulundu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uyarıda "Yapılan son tahminlere göre; Bu gece 03:00'dan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor." dendi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Marmara’da gece yarısı yağışın etkisini artıracağı uyarısında bulundu. AFAD’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marmara’da yağışın gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin edildiği belirtilerek, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarısında bulunuldu.Meteoroloji genel müdürlüğü uyarıda bulundu: İstanbul genelinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların; İstanbul Anadolu Yakası, Yalova ve Kocaeli (Çayırova, Gebze, Darıca, Körfez, Derince, Karamürsel, Gölcük) çevrelerinde de yer yer kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.Öncelikle Edirne ve Kırklareli’nde öğle saatlerinde görülecek sağanak yağmurun akşam saatlerinde saat 20.00-21.00 civarında İstanbul’a ulaşması bekleniyor.