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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun 14. haftası öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray bu hafta da şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görüldü.

30 Kasım 2017, Perşembe 17:06

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
İddaa Risk YönetimiSüper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun 14. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Buna göre Galatasaray 170'lik oranla en büyük favori olarak görülürken Başakşehir yine Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde yer aldı. 

Fenerbahçe aldığı üstüste 2 galibiyetle potaya girerken, Sarı Lacivertliler'in oranı da 7.50'den 6.25'e düştü. Beşiktaş ise son iki maçında 4 puan kaybedince Siyah Beyazlılar'ın oranı 4.00'dan 4.50'ye çıktı. 

İddaa şampiyonluk oranları şöyle açıklandı:

Oranlar şöyle:

Galatasaray: 1.70
Başakşehir: 4.00
Beşiktaş: 4.50
Fenerbahçe: 6.25
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9 YORUM GİRİŞ YAP
  • Devir_besiktas_devri 13.07.2017 15:15:33
    1

    Besiktasin yapacagi transferlerle oran biraz daha duser! Renkliler bize rakip olabilmek icin biz ise avrupa icin transfer yapiyoruz!

  • melmas 20.10.2017 00:55:51
    2

    Eldeki bütün oyuncularını satmış bitik Monaco'ya benzemez kardeş bu ligin sahibi Galatasaraydır, bunu not alın bir köşeye sene sonu okursunuz.

  • Kartalkara903 20.10.2017 07:08:48
    3

    Gs ilk 3'te bitiremez

  • Kartalkara903 20.10.2017 07:09:15
    4

    müzmin 4. Galatasaray

  • Bradislav 20.10.2017 11:30:45
    5

    Avrupanın önde gelen güçlü takımları Östersunds ve Vardar kadar olmasa da Monaco da güçlü bir takım arkadaşlar. Bütün oyuncularını satmış, bitik takım diyerek Beşiktaşın başarısını karalamayın lütfen. Ülkemiz adına puan kazanmış, göğsünde Türk Bayrağı taşıyan takımın galibiyetine nasıl sevinmiyor, nasıl bahaneler uyduruyorsunuz inanamıyorum.

  • melmas 24.10.2017 20:29:45
    6

    Östersunds şu anda kendi grubunda çok daha favori takımlar varken liderken Monaco sonuncu kardeş, sen golf falan izle futbolu bırak.

  • Fizzying 25.10.2017 00:56:40
    7

    Hahahahaha biri müzmin 4. Galatasaray yazmış. Siz kaçıncısınız şu an 6 mı? 7 ye falan düşersiniz artık djdjjsjs

  • 19cino81 30.10.2017 22:30:24
    8

    Gs li arkadaşların orası burası oynuyor, 2 senedir nerelerdeydiniz? Sesiniz soluğunuz çıkmıyordu? Sezon sonu yorumlarınızı çok ama çok merak ediyorum

  • Emrezorlu15 23.11.2017 22:41:06
    9

    Bence fenerbahçe şampiyon olacak galatasaray bu senede şampiyon olamaz

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14. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

02 Aralık 2017 Cumartesi

  • Akhisar Bld.
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Göztepe
  • Beşiktaş
      -  
    Galatasaray

03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
      -  
    Bursaspor
  • Gençlerbirliği
      -  
    Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
      -  
    Osmanlıspor FK
  • Fenerbahçe
      -  
    Kasımpaşa

04 Aralık 2017 Pazartesi

  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Kayserispor
  • Trabzonspor
      -  
    Antalyaspor
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O P
1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
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