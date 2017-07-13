Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Baskonia - Fenerbahçe Doğuş maç sonucu: 69-83
- MENÜ
- MENÜ
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30 Kasım 2017, Perşembe 17:00 30 Kasım 2017, Perşembe 17:06
SON DAKİKA
ÖNE ÇIKANLAR
14. Hafta
2017/2018 Sezonu Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|13
|29
|2
|Medipol Başakşehir
|13
|27
|3
|Fenerbahçe
|13
|23
|4
|Beşiktaş
|13
|23
|GENİŞLET
|5
|Kayserispor
|13
|23
|6
|Bursaspor
|13
|21
|7
|Göztepe
|13
|21
|8
|Trabzonspor
|13
|19
|9
|Demir Grup Sivasspor
|13
|19
|10
|Kasımpaşa
|13
|18
|11
|Teleset Mob. Akhisarspor
|13
|18
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|13
|17
|13
|Evkur Yeni Malatyaspor
|13
|15
|14
|Antalyaspor
|13
|13
|15
|Atiker Konyaspor
|13
|11
|16
|Osmanlıspor FK
|13
|11
|17
|Kardemir Karabükspor
|13
|8
|18
|Gençlerbirliği
|13
|8
Besiktasin yapacagi transferlerle oran biraz daha duser! Renkliler bize rakip olabilmek icin biz ise avrupa icin transfer yapiyoruz!
Eldeki bütün oyuncularını satmış bitik Monaco'ya benzemez kardeş bu ligin sahibi Galatasaraydır, bunu not alın bir köşeye sene sonu okursunuz.
Gs ilk 3'te bitiremez
müzmin 4. Galatasaray
Avrupanın önde gelen güçlü takımları Östersunds ve Vardar kadar olmasa da Monaco da güçlü bir takım arkadaşlar. Bütün oyuncularını satmış, bitik takım diyerek Beşiktaşın başarısını karalamayın lütfen. Ülkemiz adına puan kazanmış, göğsünde Türk Bayrağı taşıyan takımın galibiyetine nasıl sevinmiyor, nasıl bahaneler uyduruyorsunuz inanamıyorum.
Östersunds şu anda kendi grubunda çok daha favori takımlar varken liderken Monaco sonuncu kardeş, sen golf falan izle futbolu bırak.
Hahahahaha biri müzmin 4. Galatasaray yazmış. Siz kaçıncısınız şu an 6 mı? 7 ye falan düşersiniz artık djdjjsjs
Gs li arkadaşların orası burası oynuyor, 2 senedir nerelerdeydiniz? Sesiniz soluğunuz çıkmıyordu? Sezon sonu yorumlarınızı çok ama çok merak ediyorum
Bence fenerbahçe şampiyon olacak galatasaray bu senede şampiyon olamaz