Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

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3 büyüklerin Ocak bombaları! İşte transfer listesi...

2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun 14. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Buna göre170'lik oranla en büyük favori olarak görülürkenyineve'ın önünde yer aldı.aldığı üstüste 2 galibiyetle potaya girerken,'in oranı da 7.50'den 6.25'e düştü.ise son iki maçında 4 puan kaybedince'ın oranı 4.00'dan 4.50'ye çıktı.İddaa şampiyonluk oranları şöyle açıklandı:Galatasaray: 1.70Başakşehir: 4.00Beşiktaş: 4.50Fenerbahçe: 6.25