Ahmethan Köse kimdir? Fenerbahçe - Sturm Graz Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında forvet mevkisinde Ahmethan Köse'nin oynayacağının açıklanmasının ardından taraftarlar Ahmethan Köse kimdir? sorusunun cevabını merak ediyor.

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Aykut Kocaman'ın son gözdesi: Ahmethan Köse!

Yakup Çınar

Teknik Direktörü'ın yeni gözdesi, 7 Ocak 1997 Kahramanmaraş doğumlu.Ahmethan 2006 yılında Adana'nın Kurttepe Spor takımında futbola başladı. Genç forvet 2 yıl sonra Adanaspor'un dikkatini çerek amatör transfer olarak turuncu-beyazlı ekibe transfer oldu. Ahmethan'ın çıkışı Adanaspor'la da sınırlı kalmadı 2011 yılında bu kez Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.Ahmethan 6 sezondur Fenerbahçe alt yapılarında forma giydi. U21 Ligi'nde 60 maça çıkan genç golcü attığı 34 golle dikkatleri üzerine çekti. Henüz sarı-lacivertli takım ile profesyonel sözleşmesi bulunmayan 1997 doğumlu oyuncu bu sezon U21 Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken isim olurken 20 rakip fileleri havalandırdı.20 yaşındaki 1.82'lik genç santrafor Türkiye U16 takımında 15 kez, Türkiye U17 takımında 2 kez, Türkiye U18 takımında 2 kez ve Türkiye U19 takımında 3 kez forma giydi. Ahmethan Köse şu an Fenerbahçe U21 takımında forma giyiyor.