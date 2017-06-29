Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Ahmethan Köse kimdir? Fenerbahçe - Sturm Graz

Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında forvet mevkisinde Ahmethan Köse'nin oynayacağının açıklanmasının ardından taraftarlar Ahmethan Köse kimdir? sorusunun cevabını merak ediyor.

27 Temmuz 2017, Perşembe 19:35 Yorum Yaz
A+ A-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yeni gözdesi Ahmethan Köse, 7 Ocak 1997 Kahramanmaraş doğumlu. 

Ahmethan Köse kimdir? 

Ahmethan 2006 yılında Adana'nın Kurttepe Spor takımında futbola başladı. Genç forvet 2 yıl sonra Adanaspor'un dikkatini çerek amatör transfer olarak turuncu-beyazlı ekibe transfer oldu. Ahmethan'ın çıkışı Adanaspor'la da sınırlı kalmadı 2011 yılında bu kez Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
İlişkili Haber

Sturm Graz - Fenerbahçe hangi kanalda saat kacta? ( 11'LER BELLİ OLDU)


Fenerbahçe kariyeri

Ahmethan 6 sezondur Fenerbahçe alt yapılarında forma giydi. U21 Ligi'nde 60 maça çıkan genç golcü attığı 34 golle dikkatleri üzerine çekti. Henüz sarı-lacivertli takım ile profesyonel sözleşmesi bulunmayan 1997 doğumlu oyuncu bu sezon U21 Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken isim olurken 20 rakip fileleri havalandırdı.

Milli takım kariyeri

20 yaşındaki 1.82'lik genç santrafor Türkiye U16 takımında 15 kez, Türkiye U17 takımında 2 kez, Türkiye U18 takımında 2 kez ve Türkiye U19 takımında 3 kez forma giydi. Ahmethan Köse şu an Fenerbahçe U21 takımında forma giyiyor.
İlişkili Haber

Aykut Kocaman'ın son gözdesi: Ahmethan Köse!
Fenerbahçe

Fenerbahçe Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 