Survivor 2018 All-Star Ümit Karan kimdir?



Ümit Karan kimdir?

Survivor 2018 All-Star'da yarışacak isimlerden biri de Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan... Ümit Karan 2013 yılında Survivor'da yarıştı ve yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. 2013 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler'de ünlüler takımının en güçlü yarışmacılarının başında gelen Ümit Karan 2018 Survivor All-Star'ın en güçlü adaylarından birisi olacak. İşte detaylar...Ümit Karan,‘da‘da doğdu. Futbol hayatına Berlin’in Kreuzberg ilçesinde Hertha Yehlendorf, Rather SV gibi amatör takımlarda forma giyerek başladı. 18 yaşına kadar Berlin’de yaşadı.1995 – 1996 senelerinde Türkiyemspor Berlin takımında oynayan Karan, buradan Gençlerbirliği‘ne transfer oldu. 2001 yılına kadar Gençlerbirliği forması giyen Karan, takımının 2000 Türkiye Kupası‘nı kazanmasında önemli rolü olan futbolculardan biriydi. Bu performansı, bir çok büyük klübün ilgisini çekiyordu. 2001 – 2002 sezonu öncesi, kendisi ile ilgilenen takımlardan Galatasaray‘ın teklifini kabul etti. Galatasaray’a transferi, Ümit Karan için şüphesiz kariyerinin en önemli gelişmesiydi. Ancak, Galatasaray forması altında sahaya çıktığı ilk sezondan itibaren beklenileni veremedi. 2004 – 2005 sezonunda antrenör Georghe Hagi ile de anlaşmazlıklar yaşaması sonucu kendine takım aramaya başladı. Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve Arminia Bielefeld ile sözleşme için masaya oturdu. Ancak Karan, Bundesliga takımlarının tekliflerini geri çevirerek son anda Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile antlaştı. Kiralık olarak 2005’in yazına kadar BB Ankaraspor için oynayan Karan, henüz ilk maçında 2:1 galip gelen takımının iki gölünü de kendisi attı.2005 – 2006 sezonunda tekrar Galatasaray forması giyen Karan, spor yazarlarına göre “tamamen yenilenmiş, farklı bir futbolcu”ydu. Galatasaray’ın şampiyonluğunda çok önemli rolü olan maçların dönmesini sağladı. Attığı 17 gol’le Gol Krallığı’nda 1. sırada iken sakatlandı ve sezonu kapattı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Turkcell Süper Ligi’ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006 ‘da Beşiktaş’a karşı kaydetmiştir. 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı.2013 yılında Panama’da yapılan,‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında Ümit Karan yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı.