Mehmet Demirkol: Tudor, Fenerbahçe ve Başakşehir maçında 3'lüye dönecek

İşte Mehmet Demirkol'un yorumları;
"Galatasaray geriye iyi koştu. Galatasaray yönetimi maçtan sonra "Takım iyi koşuyor, bravo" diyecektir. Yine konuşurlar. Buna eminim. Asıl mevzu koşup koşmamak değil. Galatasaray'da asıl tartışılması gereken direkt mi oynayacaksın, pas oyunu mu oynayacaksın!"
"Tudor'un teşhisi koşu ile rakipleri durdurmak oldu. Üretim olsa bile bu yapılan riskli. Güçlü tarafını bir yere attın, diğer zayıf tarafını düzeltmeye odaklandın. Galatasaray'ın Akhisar (6-0) ile Adanaspor maçlarını karşılaştırırsak değişiklikten bir şey anlarız."
"Galatasaray'ın Riekerink dönemi hücum daha iyiydi. Tudor bunu sildi, savunma çok düzeldi mi? Hayır... Biraz düzeldi. Sneijder'le ilgili içeriden şu söyleniyor. "Şişman, zaten gitmeyi kafaya koymuş" Hoca sorunu değil sadece bu. Sneijder için aynı durum Hollanda Milli Takımı'nda da var. Robben ile birlikte hoca seçmek istiyorlar. Sneijder'e de kızmamak lazım, bugüne kadar her şeyi ona soruyorlardı. Şimdi 'Karışma, sen otur kenara' deniyor."
'Fenerbahçe ve Başakşehir maçında...'
"3'lü savunmadan ziyade 2'li savunmayı tercih etti Tudor. Adanaspor problemli bir takım ve işi bitirecek oyuncuya ihtyiacı vardı. Tudor direkt oyun istiyor. Tudor bunu istiyor ve buna uygun bir takım buldu. Ligde buna uygun başka rakip var mı! İşte taraftarların düşünmesi gereken bu. Fenerbahçe ve Başakşehir maçında 3'lüye yani 5'liye dönecek."
"Galatasaray'da futbol adına karar verici iki kişi vardı, ikisi de istifa etti. Galatasaray'da futbolu planlayacak bir adam lazım. Bunu yönetimle görüşerek karara bağlayacak biri."
'Tudor neden 2. yarı oturuyor!'
"Tudor ilk yarı sağ bekten daha çok koşuyor ama ikinci yarı oturuyor. Neden? Bunu sormak lazım. Tudor ile yaşanan sakatlıklar, Beşiktaş'ta Bilic dönemindeki sakatlıklara benziyor. Karabük'te de başladı sakatlıklar."
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