Mehmet Demirkol: Tudor, Fenerbahçe ve Başakşehir maçında 3'lüye dönecek Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol , Galatasaray-Adanaspor maçını değerlendirdi.

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Galatasaray - Adanaspor maçından kareler

Caner Kolağasıgil

'in 26. haftasındakendi sahasında'u ağırladı. Ünlü yorumcu, mücadeleye dair önemli değerlendirmelerde bulundu.geriye iyi koştu.yönetimi maçtan sonra "Takım iyi koşuyor, bravo" diyecektir. Yine konuşurlar. Buna eminim. Asıl mevzu koşup koşmamak değil.'da asıl tartışılması gereken direkt mi oynayacaksın, pas oyunu mu oynayacaksın!"'un teşhisi koşu ile rakipleri durdurmak oldu. Üretim olsa bile bu yapılan riskli. Güçlü tarafını bir yere attın, diğer zayıf tarafını düzeltmeye odaklandın.'ın(6-0) ilemaçlarını karşılaştırırsak değişiklikten bir şey anlarız."'ın Riekerink dönemi hücum daha iyiydi.bunu sildi, savunma çok düzeldi mi? Hayır... Biraz düzeldi. Sneijder'le ilgili içeriden şu söyleniyor. "Şişman, zaten gitmeyi kafaya koymuş" Hoca sorunu değil sadece bu. Sneijder için aynı durum Hollanda Milli Takımı'nda da var. Robben ile birlikte hoca seçmek istiyorlar. Sneijder'e de kızmamak lazım, bugüne kadar her şeyi ona soruyorlardı. Şimdi 'Karışma, sen otur kenara' deniyor.""3'lü savunmadan ziyade 2'li savunmayı tercih ettiproblemli bir takım ve işi bitirecek oyuncuya ihtyiacı vardı.direkt oyun istiyor.bunu istiyor ve buna uygun bir takım buldu. Ligde buna uygun başka rakip var mı! İşte taraftarların düşünmesi gereken bu.vemaçında 3'lüye yani 5'liye dönecek."'da futbol adına karar verici iki kişi vardı, ikisi de istifa etti. Galatasaray'da futbolu planlayacak bir adam lazım. Bunu yönetimle görüşerek karara bağlayacak biri.""Tudor ilk yarı sağ bekten daha çok koşuyor ama ikinci yarı oturuyor. Neden? Bunu sormak lazım. Tudor ile yaşanan sakatlıklar,'tadönemindeki sakatlıklara benziyor. Karabük'te de başladı sakatlıklar."