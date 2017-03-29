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Galatasaray
Yine, yeniden Subotic!
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Yine, yeniden Subotic!
Galatasaray, geçtiğimiz sezon gündemine aldığı Neven Subotic'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
29 Mart 2017, Çarşamba 08:57
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Geçen sezon da
Galatasaray
'ın gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen
Neven Subotic
, tekrar sarı-kırmızılıların radarına girdi.
ABD
'de yetişen
Sırp
savunmacının bonservisine sahip olan
Borussia Dortmund
, bu sezon Köln'e kiraladığı Subotic'i yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor. Sırp stoperin sözleşmesi 2018'de sona erecek.
Kaynak: Sabah
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