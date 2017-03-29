Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
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Yine, yeniden Subotic!

Galatasaray, geçtiğimiz sezon gündemine aldığı Neven Subotic'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

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Geçen sezon da Galatasaray'ın gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Neven Subotic, tekrar sarı-kırmızılıların radarına girdi.

ABD'de yetişen Sırp savunmacının bonservisine sahip olan Borussia Dortmund, bu sezon Köln'e kiraladığı Subotic'i yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor. Sırp stoperin sözleşmesi 2018'de sona erecek.

Kaynak: Sabah
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