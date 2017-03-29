Yılın transfer kapışması: Emre Mor Transfer dönemine daha çok var ama rekabet sezonu şimdiden açıldı! Moldova maçında milli takım formasıyla ilk golünü atan ve futboluyla yine büyüleyen Emre Mor, 3 devi peşine taktı. Dortmund’da fazla şans bulamayan oyuncuyu kiralamak için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ilk düğmeye bastı.

Beşiktaş'ın eli çok güçlü!



Son şampiyon ve bu sezonun da en büyük favorisi Emre Mor konusunda eli çok güçlü. Hedeflenen mutlu son ve dolayısıyla gidilecek Şampiyonlar Ligi kozunu Kartal şimdiden masaya koyacak. Bir başka faktör de teknik direktör Şenol Güneş. Trabzon’da, Bursa’da ve şimdi de Beşiktaş’ta aldığı her oyuncuyu parlatan deneyimli hoca, patlama beklenen futbolcular için bir cazibe merkezi. Elbette kadrodan Olcay ve Kerim’in ayrılması, Aboubakar’ın gitmesine kesin gözüyle bakılması, dolayısıyla oynama garantisi de Emre’nin aklını çelecek faktörlerden. Beşiktaş’ın milli yıldıza ilgisini de son olarak yönetici Ahmet Ürkmezgil doğruladı ve “Kiralama durumumuz olabilir” diyerek taraftarı heyecanlandırdı.



Fenerbahçe'den flaş hamle!



Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birinin izini gelecek sezon hafızalardan silmekte çok kararlı. Sarı-Lacivertliler’de ayrılacağını açıklayan teknik direktör Dick Advocaat’tan oyuncu kadrosuna kadar neredeyse her şey değişecek. Yönetim bu değişim olurken, taraftarının sevdiği tarzda futbolcularla da takımını güçlendirmek arzusunda. Hiç kuşku yok ki Emre Mor da bu tarife tıpatıp uyuyor.



Ve dün yaşanan flaş bir gelişme Fenerbahçe’nin bu alanda çoktan çalışmaya başladığının kanıtı oldu. Türkiye ile Azerbaycan U21 takımlarının İstanbul’da oynadığı hazırlık maçını Emre Mor’un menaceri Muzzi Özcan ile birlikte izleyenler arasında Fenerbahçe İdari Menaceri Hasan Çetinkaya da vardı. İkilinin samimi sohbeti dikkat çekerken, daha detaylı görüşmelerin de önümüzdeki günlerde yapılacağı ortaya çıktı.



Galatasaraylı Emre Mor!



Galatasaray, Emre Mor’u ‘can evinden’ vuracak... Zira 2016’daki çıkışıyla gündeme gelen genç yıldızın tüm kariyer öyküsü medya tarafından vitrine taşınmıştı. Oyuncunun Uşak’ta

yaşayan ailesi ise, şimdi Sarı-Kırmızılılar için büyük koz olacak bir açıklama yapmış, “Emre’nin Türkiye’de tuttuğu takım Galatasaray’dır” demişti. Bu tabii ki işin duygusal boyutu ama Aslan, masada da fark yaratmanın uğraşını veriyor.



Yönetimin şimdiden oyuncunun menaceri Muzzi Özcan’dan görüşmek için randevu aldığı öğrenildi. Emre Mor’a ilk 11 garantisi vermesi beklenen teknik direktör Tudor da bizzat yıldızla temas kuracak. Bu arada hatırlatmakta fayda var Mustafa Denizli döneminde Danimarka’da oynarken Emre’yi ilk kez Galatasaray istemiş ancak iş kupa sonrasına kalınca Dortmund kapmıştı.



İlişkili Haber David Beckham'ın görüntüsü şoke etti! Burak Köse Son şampiyon ve bu sezonun da en büyük favorisi Beşiktaş ’ınkonusunda eli çok güçlü. Hedeflenen mutlu son ve dolayısıyla gidilecek Şampiyonlar Ligi kozunu Kartal şimdiden masaya koyacak. Bir başka faktör de teknik direktör. Trabzon’da, Bursa’da ve şimdi de Beşiktaş’ta aldığı her oyuncuyu parlatan deneyimli hoca, patlama beklenen futbolcular için bir cazibe merkezi. Elbette kadrodan Olcay ve Kerim’in ayrılması, Aboubakar’ın gitmesine kesin gözüyle bakılması, dolayısıyla oynama garantisi de Emre’nin aklını çelecek faktörlerden. Beşiktaş’ın milli yıldıza ilgisini de son olarak yönetici Ahmet Ürkmezgil doğruladı ve “Kiralama durumumuz olabilir” diyerek taraftarı heyecanlandırdı.Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birinin izini gelecek sezon hafızalardan silmekte çok kararlı. Sarı-Lacivertliler’de ayrılacağını açıklayan teknik direktör’tan oyuncu kadrosuna kadar neredeyse her şey değişecek. Yönetim bu değişim olurken, taraftarının sevdiği tarzda futbolcularla da takımını güçlendirmek arzusunda. Hiç kuşku yok ki Emre Mor da bu tarife tıpatıp uyuyor.Ve dün yaşanan flaş bir gelişme Fenerbahçe’nin bu alanda çoktan çalışmaya başladığının kanıtı oldu. Türkiye ile Azerbaycan U21 takımlarının İstanbul’da oynadığı hazırlık maçını Emre Mor’un menaceri Muzzi Özcan ile birlikte izleyenler arasında Fenerbahçe İdari Menacerida vardı. İkilinin samimi sohbeti dikkat çekerken, daha detaylı görüşmelerin de önümüzdeki günlerde yapılacağı ortaya çıktı.Galatasaray, Emre Mor’u ‘can evinden’ vuracak... Zira 2016’daki çıkışıyla gündeme gelen genç yıldızın tüm kariyer öyküsü medya tarafından vitrine taşınmıştı. Oyuncunun Uşak’tayaşayan ailesi ise, şimdi Sarı-Kırmızılılar için büyük koz olacak bir açıklama yapmış, “Emre’nin Türkiye’de tuttuğu takım Galatasaray’dır” demişti. Bu tabii ki işin duygusal boyutu ama Aslan, masada da fark yaratmanın uğraşını veriyor.Yönetimin şimdiden oyuncunun menaceri Muzzi Özcan’dan görüşmek için randevu aldığı öğrenildi. Emre Mor’a ilk 11 garantisi vermesi beklenen teknik direktör Tudor da bizzat yıldızla temas kuracak. Bu arada hatırlatmakta fayda vardöneminde Danimarka’da oynarken Emre’yi ilk kez Galatasaray istemiş ancak iş kupa sonrasına kalınca Dortmund kapmıştı.