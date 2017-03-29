Trabzonspor’un deplasmanda yüzü gülüyor

Ligde deplasmandaki en son yenilgisini 102 gün önce ligin 15. haftasındaki Medipol Başakşehir karşısında 1-0’lık sonuçla alan bordo-mavililer, son 5 dış saha maçında mağlup olmayarak 13 puan toplamayı başardı.
Karadeniz ekibi, Bursaspor’u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor’u 1-0, Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup ederken tek puan kaybını Atiker Konyaspor karşısında 1-1’lik sonuçla aldı.
Bordo-mavililer, böylece son 5 deplasman maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koydu.
Deplasmanda son 4 sezondan daha fazla puan topladı
Trabzonspor, ligin 25. haftası geride kalmasına rağmen son 5 sezon içerisinde en fazla dış saha puanını topladı.
Ligde bu sezon deplasmanda 20 puan toplayan Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonu sonunda 13, 2014-2015 sezonunda 18, 2013-2014 sezonunda 19, 2012-2013 sezonunda ise 15 puan dış sahada elde edebilmişti.
AA