Süleyman Demirel'in aracı Aziz Yıldırım'da! FETÖ’nün suikast listesinde olduğu ihbarları üzerine kısa bir süre önce emniyet tarafından uyarılan F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a iki yıl önce vefat eden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in zırhlı aracı tahsis edildi.

Fenerbahçe'ye Jeremain Lens şoku!

Yılın transfer kapışması: Emre Mor

Erdem Bayramiç

Bir süre önce’nün suikast listesinde olduğu ihbarları üzerine emniyet tarafından dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılan’a iki yıl önce vefat eden 9.’in zırhlı aracı tahsis edildi.Demirel’in 2012 yılından itibaren kullandığı özel mercedes marka aracın geçtiğimiz günlerde Başkan Yıldırım’a verildiği öğrenildi. Yıldırım’ın özel tasarlanan ve şu an bakımda olan aracı yakın bir zamanda kullanmaya başlayacağı kaydedildi.Hatırlanacağı gibi emniyet Yıldırım’dan güvenliği açısından hem zırhlı araç kullanmasını, hem de koruma sayısını artırmasını istemiş, hatta kendisine sivil polis de tahsis etmişti. Başkan Aziz Yıldırım da kulübün resmi sitesinden emniyetin yaptığı uyarıları doğrulamıştı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Fetullah Gülen 3 Temmuz şike süreci sonrası karşı karşıya gelmişti. Yıldırım dava boyunca komploya uğradıklarını ve yaşananların bir FETÖ operasyonu olduğunu iddia etmişti. Her fırsatta FETÖ’nün kulübü ele geçirmek için her türlü yola başvurduğunu ileri süren Yıldırım, “15 Temmuz gecesi kendisini deşifre eden bu illegal yapı bizim sözde şike yargılamaları esnasında her vesile ile kullandığımız ‘Ne şikesi! Memleket elden gidiyor’ ifadesindeki, memleketi ele geçirmeye çalışan illegal yapının ta kendisiydi. Fenerbahçe camiası, o gün olduğu gibi bugün de FETÖ diye adlandırılan bu yapıyla mücadelesini sürdürmektedir. 3 Temmuz 2011’den beri gösterdiği kararlı duruşuyla kulübünün ölüm kalım mücadelesinde bu ne idiğü belirsiz yapıya geçit vermeyen Fenerbahçeliler ile 15 Temmuz gecesi tankların önüne geçerek vatan savunması yapanlar aslında aynı amaç için çabalıyordu” ifadelerini kullanmıştı.Kaynak: Skorer