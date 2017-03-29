Ronaldo en golcüler sıralamasında ilk 10’da Portekiz’in İsveç’e 3-2 yenildiği maçta bir kez rakip fileleri havalandıran Ronaldo, 71 golle milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcular sıralamasında ilk 10’a girdi.

Burak Köse

Portekiz’in İsveç’e 3-2 yenildiği hazırlık maçında rakip fileleri bir kez havalandıran Cristiano Ronaldo, 71 gole ulaşarak milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcular sıralamasında ilk 10’a girdi.İsveç karşısında 18. dakikada Portekiz’i 1-0 öne geçiren Ronaldo, milli takımdaki gol sayısını 71’e çıkardı. İsveç maçı öncesi milli takımlarda tüm zamanların en golcüleri sıralamasında Trinidad ve Tobagolu Stern John ile 12’nciliği paylaşan 32 yaşındaki Ronaldo, attığı golle adını ilk 10 arasına yazdırdı.Ronaldo, milli takımda 71’er gole sahip Malavili Kinnah Phiri, Suudi Arabistanlı Majed Abdullah, Taylandlı Kiatisuk Senamuang ve Alman Miroslav Klose ile 8’inci sıraya yerleşti.Portekizli yıldızın önündeki en yakın isimler, 75 golle Kuveytli Bashar Abdullah ve 77 golle Brezilyalı Pele olarak göze çarpıyor. İranlı Ali Daei, 109 golle milli takımların en golcü futbolcuları sıralamasında zirvede bulunuyor.AA