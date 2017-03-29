Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı? Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Konya Anadolu Selçukspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç TFF'ye gidiyor...

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'na başvuranYönetimi maçın tekrarlanmasını talep etti.bu talebi'na gönderdi.MHK Fatih Karagümrük'ün yaptığı bu başvuruyu inceleyecek ve aldığı kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na ileticek. Karşılaşmanın görüntülerini inceleyecek olan kurul bu doğrultuda maçın tekrarlanıp tekrarlanmalyacağına karar verecek.Bilindiği gibi maçta Anadolu Selçukspor'un atağında top kale çizgisini geçmemiş ancak maçın hakemi Levent Balcı gol kararı vermişti. 2013'te benzer bir tartışma Almanya'da Hoffenheim-Leverkusen karşılaşmasında yaşanmış İngiliz hakem skandal bir karara imza atmıştı.Leverkusenli'in yaptığı kafa vuruşu auta gitmiş ancak maçın hakemi Felix Brych gol kararı vermişti. Alman Futbol Federasyonu maçın tekrarlanmasına karar vermiş ancakbu kararı geri çevirmişti.Kaynak: Hürriyet