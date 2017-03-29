Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?

MHK Fatih Karagümrük'ün yaptığı bu başvuruyu inceleyecek ve aldığı kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na ileticek. Karşılaşmanın görüntülerini inceleyecek olan kurul bu doğrultuda maçın tekrarlanıp tekrarlanmalyacağına karar verecek.
Bilindiği gibi maçta Anadolu Selçukspor'un atağında top kale çizgisini geçmemiş ancak maçın hakemi Levent Balcı gol kararı vermişti. 2013'te benzer bir tartışma Almanya'da Hoffenheim-Leverkusen karşılaşmasında yaşanmış İngiliz hakem skandal bir karara imza atmıştı.
Leverkusenli Kiessling'in yaptığı kafa vuruşu auta gitmiş ancak maçın hakemi Felix Brych gol kararı vermişti. Alman Futbol Federasyonu maçın tekrarlanmasına karar vermiş ancak FIFA bu kararı geri çevirmişti.
Kaynak: Hürriyet
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