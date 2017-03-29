Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
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Olaylı Fatih Karagümrük maçı tekrarlanacak mı?

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Konya Anadolu Selçukspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç TFF'ye gidiyor...

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Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran Fatih Karagümrük Yönetimi maçın tekrarlanmasını talep etti. TFF bu talebi Merkez Hakem Kurulu'na gönderdi.

MHK Fatih Karagümrük'ün yaptığı bu başvuruyu inceleyecek ve aldığı kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na ileticek. Karşılaşmanın görüntülerini inceleyecek olan kurul bu doğrultuda maçın tekrarlanıp tekrarlanmalyacağına karar verecek.

Bilindiği gibi maçta Anadolu Selçukspor'un atağında top kale çizgisini geçmemiş ancak maçın hakemi Levent Balcı gol kararı vermişti. 2013'te benzer bir tartışma Almanya'da Hoffenheim-Leverkusen karşılaşmasında yaşanmış İngiliz hakem skandal bir karara imza atmıştı.

Leverkusenli Kiessling'in yaptığı kafa vuruşu auta gitmiş ancak maçın hakemi Felix Brych gol kararı vermişti. Alman Futbol Federasyonu maçın tekrarlanmasına karar vermiş ancak FIFA bu kararı geri çevirmişti.

Kaynak: Hürriyet
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