Milli takımın Rusya senaryosu Kosova ve Finlandiya zaferleri sonrası 2018 Rusya umudu artan A Milliler, gözünü ilk iki sıraya dikti. Haziranda Kosova’yı devirip puanını 11’e yükseltmeyi planlayan Türkiye, eylülde Ukrayna ve Hırvatistan maçlarından en az 4 puan alarak finallere bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Özgür Yedek

2002’de Japonya ve Güney Kore’nin ortaklaşa düzenlediği ve dünya üçüncüsü apoleti taktığımız günlerden bu yana hasret kaldığımız Dünya Kupası Finalleri için bu defa işler yolunda gidiyor. Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda Hırvatistan ve Ukrayna beraberlikleri, ardından ise İzlanda mağlubiyeti yaşayarak büyük hayal kırıklığı yaşayan Ay-Yıldızlılar, son iki mücadelede oynadığı futbol ve elde ettiği net galibiyetlerle grupta yeniden iddialı konuma geldi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in, “Haziranda ikinciliğe geleceğiz” iddiası için şu an erken olsa da Eylül ayında millileri ikinci sırada görmek bir hayli mümkün gibi duruyor. Antalya’da Kosova ve Finlandiya’yı devirerek 8 puana ulaşan Türkiye, önümüzdeki 3 maçtan en az 7 puan çıkararak bu hedefini gerçekleştirmeyi umuyor.11 Haziran’da içeride 2-0’la geçtiğimiz Kosova’dan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen millileri Eylül ayında zorlu iki maç bekliyor olacak. 2 Eylül’de gruptaki en yakın rakibiniz Ukrayna’nın konuğu olacak Ay-Yıldızlılar, deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak rakibinin üzerine çıkarak ilk 3 potasındaki yerini sağlama almaya çalışacak. En kritik maç ise 5 Eylül’de burada oynanacak. A Milliler, grubun şu an 13 puanla zirvesinde yer alan güçlü Hırvatistan’ı coşkulu Türk halkının da desteğini arkasına alıp devirerek son 2 maç öncesi elde edeceği minimum 7 puanla grupta ikinci sıraya kurulmayı hedefliyor.Türkiye’yi 3 maçlık periyot içinde zorlu maçlar beklese de iddialı rakiplerimizin aralarında oynayacağı maçlar Rusya yolculuğumuz için belirleyici olacak. 11 Haziran’da oynanacak İzlanda-Hırvatistan, 5 Eylül’deki İzlanda-Ukrayna maçlarından çıkacak sonuçlar, Türkiye’nin 3 maçlık periyotta ikinci sıraya yükselebilmesi için oldukça önemli hale gelecek.11 Haziran: Kosova - Türkiye2 Eylül: Ukrayna - Türkiye5 Eylül: Türkiye - Hırvatistan6 Ekim: Türkiye - İzlanda9 Ekim: Finlandiya - Türkiye