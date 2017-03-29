Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
29 Mart 2017 Çarşamba
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Lyon'un hatasını Beşiktaş affetmedi!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile eşleşen Beşiktaş, Fransa'ya dev bir çıkarma yapmaya hazırlanıyor. 15 bin Beşiktaş taraftarının nasıl statta olacağı ortaya çıktı...

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile eşleşen Beşiktaş, Fransa'ya dev bir çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İlk olarak 2 gün önce L'Equipe gazetesinin duyurduğu haberde 13 Nisan'da Parc OL'de oynanacak maçta 15 bin Beşiktaş taraftarının yer alacağı bildirilmişti.
 
Bunun üzerine bir açıklama yayımlayan Lyon kulübü de alt ve orta sıra tribünler için ayrılan biletlerde önceliği kombine kart sahiplerine verdiklerini ve her birinin birer bilet alabileceğini belirtmiş, üst sıra tribünler içinse 6 kişilik bir sınır koyduklarını ve sadece Fransa'da yaşayanların bu biletleri satın alabileceğini vurgulamıştı.
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Lyon'un bu açığını yakalayan ve sosyal medya üzerinden iyi bir şekilde organize olan Fransa'daki Beşiktaş taraftarlarının ise bu üst sıra tribünlerinden 12 bine yakın bilet satın aldıkları belirtiliyor. Böylece deplasman tribünüyle beraber 15 bin Beşiktaş taraftarı Lyon'da iç saha atmosferi yaratacak. 
 
Le Progres'ye konuşan Lyon'un stadı Parc OL'nin müdürü Xavier Pierro, ortada bir yanlış anlaşılma ve iletişim eksikliği olduğunu ifade ederken, "Burada işin ciddiye alınmadığını hissediyoruz. Şimdi bizi arayıp yeni bir bilet satışı istiyorlar. Ben kişisel olarak 5 bilet aldım. Aslında biletleri önce kombine kart sahiplerine sonra sırasıyla MyOL kart ve Lyon-Roma maçını takip edenlere satmalıydık. Lyon kulübü bunun sonuçlarına katlanmalı" diye konuştu.
 
Beşiktaş'a normalde deplasman tribününde 2 bin 800 kişilik bir yer ayrılmıştı.

Kaynak: Ajansspor
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